Erik çekirdeği için çocuğu döven adamın tutuklamasına red

İstanbul Tuzla'da, 28 Nisan 2019 günü, erik yiyen 11 yaşındaki M.Y.K.'nın attığı çekirdeğin aracına isabet etmesi sonucu, aracın sahibi Ufuk Özüdoğru küçük çocuğu ormanlık alanda dövmüştü. Olayı evinin camından gören bir kadının müdahale ettiği Özüdoğru hakkında ‘cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve ‘kasten yaralama' suçlarından 4 yıl 6 aydan 15 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Anadolu 67. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen ikinci duruşmaya tutuksuz sanık Ufuk Özüdoğru, mağdur çocuk M.Y.K.'nın babası Yasin Koçak ile taraf avukatları katıldı.

“SANIK SUÇ MAKİNESİDİR”

Baba Yusuf Koçak, şikayetinin devam ettiğini söylerken, mağdur M.Y.K'nın avukatı Selcen Tatlısuluoğlu'da sanığın geçmiş sabıkalarının bulunduğunu belirterek, tutuklanmasını istedi. Tatlısuluoğlu, “Sanık adeta suç makinesidir. Empati duygusu yoktur. Güven uyandırmamaktadır” dedi.

“ARABAYA BİNMEYE KIYAMIYORDUM” DEDİ

Pişman olduğunu söyleyen sanık Özüdoğru, “Dükkana gidiyordum. Işıklarda arabama ses gelmeye başladı. Taş atıyorlar sandım. Yapmayın etmeyin dedim. El kol hareketleri ve küfür ile karşılık verdi. Çocuklardan bir tanesini yakaladım. Dövmeye niyetim yoktu dövmeyecektim. Araba babamdan kalmıştı, binmeye bile kıyamıyordum. Çocuk evinin orada olduğunu söyledi. Evine götürmek istedim. Çocuk beni oraya kendisi götürdü. Kaçıracak olsaydım arabama götürürdüm. Oraya da çocuklar saklanmış olabilir diye girdik. O sırada bir bayan ‘Siz ne yapıyorsunuz' diye sordu” dedi.

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Mağdur avukatının tutuklama talebini reddeden mahkeme hakimi, sanık avukatına ek süre vererek, duruşmayı erteledi.

İTİRAZLA TUTUKLANIP, İLK DURUŞMADA TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Olayın ardından yakalanarak gözaltına alınan Özüdoğru hakkında konutu terk etmemek ve elektronik kelepçe takılmak suretiyle adli kontrol kararı verilmişti. Savcılığın adli kontrol kararına itirazı üzerine yeniden gözaltına alınan Özüdoğru, 2 Mayıs’ta tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Sanık Özüdoğru, Haziran ayında görülen ilk duruşmada tahliye edilmişti.

BABA: BU CELSE TUTUKLANMASINI BEKLİYORDUK

Duruşmanın ardından açıklama yapan baba Koçak, sanığın bu celsede tutuklanmasını beklediklerini söyleyerek, “Maalesef önümüzdeki celseye kaldı. Adaletin tecelli edeceğine yönelik bir beklentimiz var. Umuyoruz inşallah bizim ve kamuoyunun vicdanını rahatlatacak bir sonuç çıkar. Adalete güveniyoruz” dedi.