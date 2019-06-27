Erken terhis başladı mı? Kimler erken terhisten faydalanacak? İşte yeni askerlik sistemi hakkında detaylar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni askerlik sistemini onayladı. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni askerlik sistemi yasası ile askerlik sisteminde köklü değişikler hayata geçmiş oldu. Yeni sistemde, kısa dönem uzun dönem askerlik ayrımı sona erdi. Zorunlu askerlik 12 aydan 6 aya düştü. Böylece şu an kışlalarda olan ve 6 ayını dolduran askerlere terhis hakkı doğmuş oldu. Peki erken terhisler ne zaman başlayacak? Erken terhisler dün yasanın onaylanmasıyla resmen başladı. İşte yürürlüğe giren yeni askerlik sistemi ve bedelli askerlikle ilgili ayrıntılar…

ERKEN TERHİSLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

6 aylık askerlik görevini tamamlayanlar istemeleri ve uygun görülmeleri halinde askerlik hizmetine devam edebilecek. Bu kişilere 2 bin lira maaş verilecek. Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır’da görev yapan askerlere ise ek bin lira verilecek.

Kanun düzenlemesinin yürürlüğe girmesiyle kışlalarda erken terhis çalışmaları da başladı. 6 aylık süreyi tamamlamış olan 100 binden fazla askerin terhis süreci başladı.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?

Yeni sistemde 20 yaşını doldurmuş ve 31 bin TL ödeyenler bedelli askerlik yapabilecek. Bedelli askerlikten yararlananlar bir aylık temel eğitimin ardından terhis olacak.

Düzenlemeyle, bakaya ve yoklama kaçağı durumunda olanların bir defaya mahsus olmak üzere bedelli askerlikten yararlanmasının önü açıldı, cezaları da affedildi.

Yeni askerlik kanunuyla yedek subaylığın yanı sıra yedek astsubaylık da devreye girdi.

Yedek astsubay olarak görev yapacaklar 2 ay temel 10 ay da kıta görevi yapacak. İsteyenler yedek astsubaylıktan astsubaylığa geçebilecek.

Doktorlar ve öğretmenler, bir aylık temel eğitimin ardından görevlerini yaparak askerlik hizmetini tamamlamış sayılacak.

Yeni kanun ile bazı kişilere askerlik muafiyeti de sağlanabilecek. Muafiyet kararı, Milli Güvenlik Kurulu'nun gerekli gördüğü sahalarda, Milli Savunma Bakanlığı'nın teklifi üzerine verilebilecek.

YENİ ASKERLİK SİSTEMİNDE ASKERLİĞİ ERTELEME KOŞULLARI

Bitirdiği okulun dengi veya daha alt seviyedeki bir öğretim kurumuna kayıt yaptıranların askerlikleri ertelenmeyecek.

Çift ana dal programına kayıtlı yükümlülerin bir programdan mezun olmaları halinde askerlik erteleme işlemleri, diğer ana dal programındaki öğrenciliğine göre yürütülecek. Yoklama kaçağı veya bakaya kaldıktan sonra ya da yoklama kaçağı olarak muayenesi yapılarak sınıflandırma kaynağına alınacaklardan; sevke tabi tutulacağı celp tarihine kadar okula kayıt yaptıranların askerlikleri ertelenmeyecek. Yurt dışında yükseköğretim kurumlarında öğrenim görenlerin askerlikleri, öğrenciliklerinin yetkili Türk makamlarınca tanınmasının ardından ertelenecek.

Öğrenim kurumlarından terk, ilişiği kesilen veya mezun olanlardan; lise veya dengi okuldan mezun olduğunu belgeleyenlerin askerlikleri istekleri halinde mezuniyet tarihinden itibaren 3 yıl, mesleki ve teknik lise mezunları için ilave 3 yıl, fakülte veya yüksekokul ile MYO’dan ilişikleri kesilenler ile yüksekokul ve MYO mezunlarının askerlikleri ise mezuniyet ya da ilişik kesme tarihinden itibaren 2 yıl süreyle ertelenecek. Bu erteleme süreleri lise veya dengi okul mezunları için 22, mesleki ve teknik lise mezunları için 25, fakülte veya yüksekokul ile MYO’dan ilişikleri kesilenler ile yüksekokul ve MYO mezunları için 28 yaşını tamamladıkları yılın sonunu geçemeyecek.

4 yıl ve daha uzun süreli yükseköğretim kurumlarından mezun olan yükümlülerin askerlikleri istekleri halinde 2 yıla, yüksek lisans eğitimini tamamlayanların ise 1 yıla kadar ertelenecek. Yurt dışındaki öğrenim kurumlarından mezun olanlara, talepleri halinde, denklik işlemlerini tamamlayabilmeleri için ayrıca bir yılı geçmemek üzere erteleme hakkı tanınabilecek. Bu şekilde yapılan erteleme süreleri 32 yaşını tamamladıkları yılın sonunu geçemeyecek. Erteleme süresi içerisinde yükseköğretim kurumuna kayıt yaptıranların askerlikleri öğrencilik nedeniyle ertelenecek.

İstanbul Seçim Sonuçları ->