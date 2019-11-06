Eroin yüklü TIR ‘Vadi’ ve ‘Avcı’dan kaçamadı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Beylikdüzü ilçesinde yaşayan E.N. ve S.N. isimli şüpheli şahısların, İran’dan temin ettikleri uyuşturucuyu, Türkiye üzerinden Avrupa ülkelerine ulaştıracakları istihbaratını aldı.

VADİ VE AVCI ZULAYI PATLATTI

Teknik ve fiziki takip sonrası uyuşturucu maddenin naklinde kullanılacak şüpheli aracı belirleyen araca Kuzey Marmara Otoyolu’nda seyir halindeyken operasyon düzenledi. Jandarma ekipleri şüphelileri etkisiz hale getirirken narkotik köpekleri Vadi ve Avcı, şoför koltuğunun alt kısmında oluşturulmuş zuladaki 102 kilo eroini yakaladı.

ÖZEL MÜŞTERİLER İÇİN HAZIRLANMIŞ

Çeşitli sembol, figür ve mühür kullanılarak paketlenen uyuşturucuların Avrupa ülkelerindeki bazı özel müşterilere hazırlandığı belirlendi. Yakalanan iki şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)