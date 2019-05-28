Erol Mütercimler’in ifadeye çağrılma nedeni CHP’yi eleştirmemek! | Son dakika haberleri

Araştırmacı yazar ve akademisyen Erol Mütercimler, sabah saatlerinde emniyete ifade vermek için çağrıldı. Mütercimler’in ifadeye hangi nedenle çağrıldığı bilinmezken daha sonra CHP’li Barış Yarkadaş’ın sosyal medyadan yaptığı açıklamayla ifadeye çağrılma nedeni açığa kavuştu.

Barış Yarkadaş’ın paylaşımları şöyle;

“Siyaset Bilimci – Stratejist Erol Mütercimler, CİMER’e yapılan bir şikayet yüzünden İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Kamu Güvenliği Bürosu’nda ifade verdi. Mütercimler’in bir TV konuşmasını şikayet eden “vatandaş”, bakın neyi kendine dert etmiş:

“TV’de konuşan Mütercimler, CHP’yi hiç eleştirmiyor. Her konuşmasında AK PARTİ’yi eleştiriyor. AK PARTİ’ye proje partisi diyor. Bu sözler sayın cumhurbaşkanımıza hakarettir. Şikayet ediyorum.” Mütercimler, bu şikayet yüzünden yaklaşık bir saat boyunca ifade verdi.

Mütercimler emniyetten çıkınca konuştum. Hoca, böyle bir şikayet yüzünden soruşturma açılmasına da ifadeye çağrılmasına da öfkeliydi. Zira; savcıların bu şikayetleri ciddiye alıp ifadeye çağırmasına da anlam veremediğini söyledi. Kimseye hakaret etmediğini de belirtti.

Mütercimler’in sözlerine soruşturma açmak, hukuken açıklanamaz. Çünkü ortada bir suç yok! Ancak; savcılar CİMER’e gelen her ‘ihbarı’ ciddiye alma baskısı altında. Bunu her gün görüyor ve şahit oluyoruz. Türkiye’nin üzerinde çok durulmayan bir gerçeği de bu ne yazık ki…”