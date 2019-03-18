Erol Olçok’un eşinden FETÖ tepkisi: Kaça sattınız 250 şehidi?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında, Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nda görevli Cumhuriyet Savcısı Lütfi Karabacak'ın ve yaklaşık bir ay önce Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'ndan, Faili Meçhul Suçlar Bürosu'na gönderilen Cumhuriyet Savcısı İsmet Bozkurt’un açığa alındığı ortaya çıkmıştı.

Açığa alınan savcıların tahkikat aşamasını yürüttükleri ‘FETÖ’ dosyalarında para karşılığında şüpheliler hakkında takipsizlik kararı verdikleri iddia edilmişti.

Açığa alınan Cumhuriyet Savcısı İsmet Bozkurt, Rixos otellerinin sahibi olan ve bir dönem iş insanı Fettah Tamince hakkında “kovuşturmaya yer yoktur” kararı vermişti.

15 Temmuz'da darbeciler tarafından oğlu Abdullah Tayyip ile birlikte Boğaz Köprüsü'nde vurularak yaşamını yitiren AKP'nin reklamcısı Erol Olçok’un eşi Nihal Olçok, sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşımlarda bulundu.

Olçok, söz konusu savcıların görevden alınma haberini twitter hesabından “Kaça sattınız 250 şehidi? Değdi mi aldığınız verdiklerinize?” cümlesiyle paylaştı.

Olçok, Instagram hesabından da aynı haberi paylaşarak “Adaleti kaça sattınız” diye sordu ve şu şiiri paylaştı:

“Aşkın pazarında canlar satılır

Satarım canımı alan bulunmaz

Yunus öldü deyu selam verirler

Ölen beden imiş, aşıklar ölmez…”