Ertuğrul Akbay için imkansız yoktu…

“24 saat çalışan gazeteci” olarak bilinen Ertuğrul Akbay, Türk basınında “röportaj” deyince akla ilk gelen isimlerden biriydi. Hollywood starlarından, dünya liderlerine, Kongo’daki Pigme’lerden, güzellik kraliçelerine kadar “atlatma” röportajlarda hep onun imzası vardır.
Halkın ilgiyle, meslektaşlarının ise gıptayla takip ettiği Ertuğrul Akbay, Celal Bayar’dan Demirel’e, Ecevit’e, Erbakan’a ve Özal’a kadar birçok siyasi liderle ‘çok özel’ röportajlar yaptı.
Akbay’ın, merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal’la yaptığı röportajlar ise çok ses getirmişti.
Galatasaray Lisesi’ni bitirip yüksek tahsilini tamamladıktan sonra gazeteciliğe 1965 yılında Hürriyet spor servisinde başladı. Daha sonra Günaydın’da yurt dışı muhabiri olarak çalıştı. Gölge Adam isimiyle çıkardığı haftalık gazetede iş dünyasındaki yolsuzlukları ortaya çıkartmasıyla ününe ün katan Ertuğrul Akbay, çok sayıda gazetecilik ödülü aldı.
Efsane gazeteci Ertuğrul Akbay, 2013 yılında “Yaş 75 Yolun Yarısı” kitabıyla okurlarıyla buluşmanın heyecanını yaşadı. Akbay, “Genç ve Sağlıklı kalmanın” sırlarını anlattığı kitabında yarım asra yaklaşan gazetecilik anılarına da geniş yer verdi.
“Ben ne doktorum, ne diyetisyen, ne de spor hocasıyım… Ben bir kobayım” önsözüyle başlayan kitapta Akbay, tamamen kendi deneyimleri okurlarıyla paylaştı. Akbay kitabı icin“Gazeteci olmam sayesinde yılın neredeyse 9 ayını yurt dışında geçirirdim. Bu sayede Kafkaslar’da 3 ay kadar yaşa dım. Onlardan Kafkas usulü beslenmenin önemini öğrendim.
Bu arada Kafkaslar’da, uzun ve sağlıklı yaşamayı yıllardır araştıran Tıp Konseyi Üyesi Prof. Sultanov ile tanıştım. Sultanov’dan uzun yaşamak için neler yemeli, neler içmeli, neler yapılması gerektiğini öğrendim. Hindistan’da Hint fakirleri arasında da aylarca kaldım. Burada 5 duyu eğitimini, meditasyonu, öğrenip bilinçaltı gücünden faydalanma yönteminin eğitimini aldım.
Öte yandan, ayak basmadığım kıta kalmadı. Her gittiğim yerde de sağlıkla ilgili araştırmalar yaptım. Sonunda genç ve güçlü kalıp uzun yaşamak için neler gerektiğini öğrendim. Öğrendiklerimi de bu kitabımda anlattım” değerlendirmesini yaptı. Akbay’ın kitabı çıktığı ilk gün 35 bin satarak, büyük bir satış başarısı elde etti.
İlerleyen dönemde Ertuğrul Akbay, Türkiye'nin bir çok kentinde katıldığı konferanslar ve düzenlediği panellerle deneyimlerini paylaştı. Televizyon ve radyo yayınlarıyla da okurlarıyla buluşan Akbay, “Duyduğum sosyal sorumluluk nedeniyle tecrübelerimle elde ettiğim bilgileri herkes yararlansın diye yazılı ve görsel medyada fırsat buldukça anlatmaya çalışıyorum” diyordu.
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