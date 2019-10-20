‘Ertuğrul AKBAY Tenis Turnuvası’da final günü

Bu yıl ilk kez düzenlenen, Türkiye'nin dört bir yanından 500'ü aşkın amatör tenisçinin raket salladığı turnuvanın teklerdeki ilk şampi­yonları da dün belli oldu. Organizasyonun en renkli kategorisi olan 70+ erkeklerde, finalde İbrahim Şim­bil'i 6-1, 6-2 ile yenen Nedim Akkohen; 55+ tek kadınlarda, final­de Güliz Göktekin'i 5-7, 6-1, 11-9 ile yenen Serpil Yıldırım; 35+ tek kadınlarda, finalde Işıl Ercan'ı 6-1, 6-0 ile yenen Daniela Cocos mutlu sona ulaştı. Ertuğrul Akbay Tenis Turnuvası, bugünkü ödül töreniyle sona erecek.

Çiftlerde ilk kupa Olgun ve Özer'e

Turnuvada mutlu sona ulaşan ilk isimler, 55+ çift kadınlarda Zahide Henzel Olgun/Oya Özer oldu. Final mücadelesinde Olgun/Özer çifti, Hayriye Belgin Yıkılmaz/ Misket Gülen tandemini 6-3, 6-4'lük setlerle mağlup etti. Olgun, karışık çiftlerde de Semi Natan ile birlikte finale yükseldi ancak eşinin rahatsızlığı nedeniyle maça çıkmadı.

YARI FİNAL SONUÇLARI

18+ TEK ERKEKLER

Batuhan Ketene-Yalçın Kaya………………1-6, 6-2, 10-7

18+ TEK KADINLAR

Aylin Engör-Öykü Özer………………………………6-1, 6-1

Birben Büyükünaldı-İrem Kocabay……………….6-4, 7-5

25+ TEK ERKEKLER

Onur Tavukçuoğlu-Barış Şahin………………………… WO

35+ TEK ERKEKLER

Can Hekimoğlu-Gürcan Şenyavaş………. 6-2, 3-0 (Ret.)

Ferit Burak Aydar-Hüseyin Şahin………….7-5, 3-6, 10-8

40+ TEK ERKEKLER

Kayra Uçar-Umut Kadıoğlu…………………6-1, 1-6, 10-4

40+ TEK KADINLAR

Deniz Gediz-Pelin Ergüder………………………….6-1, 6-0

Senem Erdoğdu-Ceyhun Çokyaşar……………….6-0, 6-2

45+ TEK KADINLAR

Müge Güzelbey-Canan Yalazı…………………….6-3, 6-3

45+ TEK ERKEKLER

Hakan Yılmaz-Niso Bardavit……………………….6-4, 6-4

Aydın Kuntay-: Adem Soran……………………….6-1, 6-3

50+ TEK ERKEKLER

Cemil Dere-İsmet Özbakır…………………..7-6 (7-3), 6-2

Sina Akosman-Bahadır Bezirci…………………….6-3, 6-3

55+ TEK ERKEKLER

Ziya Can Özler-İhsan Gali…………………………..6-1, 6-3

Orhan Batur-M. Selçuk Ergin………. 7-5, 5-7, 8-6 (Ret.)

60+ TEK ERKEKLER

Fuat Sabri Birgen-Özcan Arıklı…………………….6-4, 6-3