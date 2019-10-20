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‘Ertuğrul AKBAY Tenis Turnuvası’da final günü

Türk basınının ef­sane ismi Ertuğrul Akbay’ın anısına Etiler Tenis Kulübü’nün ev sahipliğinde düzen­lenen tenis turnuvası bugünkü final maçla­rıyla sona eriyor. En renkli kategori olan 70+ erkeklerde Nedim Akkohen mutlu sona ulaştı. 55+ tek kadınlarda Serpil Yıldırım, 35+ tek kadınlarda Daniela Cocos şampiyon oldu

06:20 -
Haberler Gündem
‘Ertuğrul AKBAY Tenis Turnuvası’da final günü

Bu yıl ilk kez düzenlenen, Türkiye'nin dört bir yanından 500'ü aşkın amatör tenisçinin raket salladığı turnuvanın teklerdeki ilk şampi­yonları da dün belli oldu. Organizasyonun en renkli kategorisi olan 70+ erkeklerde, finalde İbrahim Şim­bil'i 6-1, 6-2 ile yenen Nedim Akkohen; 55+ tek kadınlarda, final­de Güliz Göktekin'i 5-7, 6-1, 11-9 ile yenen Serpil Yıldırım; 35+ tek kadınlarda, finalde Işıl Ercan'ı 6-1, 6-0 ile yenen Daniela Cocos mutlu sona ulaştı. Ertuğrul Akbay Tenis Turnuvası, bugünkü ödül töreniyle sona erecek.

Nedim Akkohen

Çiftlerde ilk kupa Olgun ve Özer'e

Turnuvada mutlu sona ulaşan ilk isimler, 55+ çift kadınlarda Zahide Henzel Olgun/Oya Özer oldu. Final mücadelesinde Olgun/Özer çifti, Hayriye Belgin Yıkılmaz/ Misket Gülen tandemini 6-3, 6-4'lük setlerle mağlup etti. Olgun, karışık çiftlerde de Semi Natan ile birlikte finale yükseldi ancak eşinin rahatsızlığı nedeniyle maça çıkmadı.

Zahide Henzel Olgun

Oya Özer

YARI FİNAL SONUÇLARI

18+ TEK ERKEKLER
Batuhan Ketene-Yalçın Kaya………………1-6, 6-2, 10-7

18+ TEK KADINLAR
Aylin Engör-Öykü Özer………………………………6-1, 6-1
Birben Büyükünaldı-İrem Kocabay……………….6-4, 7-5

25+ TEK ERKEKLER
Onur Tavukçuoğlu-Barış Şahin………………………… WO

35+ TEK ERKEKLER
Can Hekimoğlu-Gürcan Şenyavaş………. 6-2, 3-0 (Ret.)
Ferit Burak Aydar-Hüseyin Şahin………….7-5, 3-6, 10-8

40+ TEK ERKEKLER
Kayra Uçar-Umut Kadıoğlu…………………6-1, 1-6, 10-4

40+ TEK KADINLAR
Deniz Gediz-Pelin Ergüder………………………….6-1, 6-0
Senem Erdoğdu-Ceyhun Çokyaşar……………….6-0, 6-2

45+ TEK KADINLAR
Müge Güzelbey-Canan Yalazı…………………….6-3, 6-3

45+ TEK ERKEKLER
Hakan Yılmaz-Niso Bardavit……………………….6-4, 6-4
Aydın Kuntay-: Adem Soran……………………….6-1, 6-3

50+ TEK ERKEKLER
Cemil Dere-İsmet Özbakır…………………..7-6 (7-3), 6-2
Sina Akosman-Bahadır Bezirci…………………….6-3, 6-3

55+ TEK ERKEKLER
Ziya Can Özler-İhsan Gali…………………………..6-1, 6-3
Orhan Batur-M. Selçuk Ergin………. 7-5, 5-7, 8-6 (Ret.)

60+ TEK ERKEKLER
Fuat Sabri Birgen-Özcan Arıklı…………………….6-4, 6-3

Son güncelleme: 06:28 20.10.2019
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