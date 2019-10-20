‘Ertuğrul AKBAY Tenis Turnuvası’da final günü

Bu yıl ilk kez düzenlenen, Türkiye'nin dört bir yanından 500'ü aşkın amatör tenisçinin raket salladığı turnuvanın teklerdeki ilk şampiyonları da dün belli oldu. Organizasyonun en renkli kategorisi olan 70+ erkeklerde, finalde İbrahim Şimbil'i 6-1, 6-2 ile yenen Nedim Akkohen; 55+ tek kadınlarda, finalde Güliz Göktekin'i 5-7, 6-1, 11-9 ile yenen Serpil Yıldırım; 35+ tek kadınlarda, finalde Işıl Ercan'ı 6-1, 6-0 ile yenen Daniela Cocos mutlu sona ulaştı. Ertuğrul Akbay Tenis Turnuvası, bugünkü ödül töreniyle sona erecek.
Turnuvada mutlu sona ulaşan ilk isimler, 55+ çift kadınlarda Zahide Henzel Olgun/Oya Özer oldu. Final mücadelesinde Olgun/Özer çifti, Hayriye Belgin Yıkılmaz/ Misket Gülen tandemini 6-3, 6-4'lük setlerle mağlup etti. Olgun, karışık çiftlerde de Semi Natan ile birlikte finale yükseldi ancak eşinin rahatsızlığı nedeniyle maça çıkmadı.
18+ TEK ERKEKLER
Batuhan Ketene-Yalçın Kaya………………1-6, 6-2, 10-7
18+ TEK KADINLAR
Aylin Engör-Öykü Özer………………………………6-1, 6-1
Birben Büyükünaldı-İrem Kocabay……………….6-4, 7-5
25+ TEK ERKEKLER
Onur Tavukçuoğlu-Barış Şahin………………………… WO
35+ TEK ERKEKLER
Can Hekimoğlu-Gürcan Şenyavaş………. 6-2, 3-0 (Ret.)
Ferit Burak Aydar-Hüseyin Şahin………….7-5, 3-6, 10-8
40+ TEK ERKEKLER
Kayra Uçar-Umut Kadıoğlu…………………6-1, 1-6, 10-4
40+ TEK KADINLAR
Deniz Gediz-Pelin Ergüder………………………….6-1, 6-0
Senem Erdoğdu-Ceyhun Çokyaşar……………….6-0, 6-2
45+ TEK KADINLAR
Müge Güzelbey-Canan Yalazı…………………….6-3, 6-3
45+ TEK ERKEKLER
Hakan Yılmaz-Niso Bardavit……………………….6-4, 6-4
Aydın Kuntay-: Adem Soran……………………….6-1, 6-3
50+ TEK ERKEKLER
Cemil Dere-İsmet Özbakır…………………..7-6 (7-3), 6-2
Sina Akosman-Bahadır Bezirci…………………….6-3, 6-3
55+ TEK ERKEKLER
Ziya Can Özler-İhsan Gali…………………………..6-1, 6-3
Orhan Batur-M. Selçuk Ergin………. 7-5, 5-7, 8-6 (Ret.)
60+ TEK ERKEKLER
Fuat Sabri Birgen-Özcan Arıklı…………………….6-4, 6-3