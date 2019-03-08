Ertuğrul Akbay’ı sonsuzluğa uğurluyoruz

Tedavi gördüğü hastanede dün 80 yaşında hayatını kaybeden araştırmacı gazeteci-yazar Ertuğrul Akbay, için ilk tören bugün saat 10.30'da Halkalı'daki Sözcü Gazetesi binasında düzenleniyor. Törene, Sözcü çalışanları, Akbay’ın ailesi, TSK temsilcileri ve çok sayıda tanınmış siyasetçi de katılıyor.

CUMA NAMAZININ ARDINDAN ZİNCİRLİKUYU'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Ertuğrul Akbay için Sözcü Gazetesi’nde düzenlenen törenin ardından, Akbay'ın naaşı Zincirlikuyu Mezarlığındaki Zincirlikuyu Camii'nde Cuma namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası aile kabristanlığında toprağa verilecek.



Burak Akbay'ın 8 Mart Kadınlar Günü için kadınlara gönderdiği kırmızı karanfiller Ertuğrul Akbay'ın tabutuna bırakıldı.