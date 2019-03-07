Ertuğrul Akbay’ı uğurluyoruz

Türkiye’nin sevilen ismi araştırmacı gazeteci-yazar ve Sözcü Gazetesi’nin sahibi Burak Akbay’ın babası Ertuğrul Akbay, bugün sabaha karşı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
İLK TÖREN GAZETE BİNASINDA
80 yaşında gözlerini yuman Ertuğrul Akbay için yarın sabah saat 10:00’da Halkalı’daki Sözcü Gazetesi binasında tören düzenlenecek.
CUMA NAMAZININ ARDINDAN ZİNCİRLİKUYU’DA DEFNEDECEĞİZ
Akbay’ın naaşı burada düzenlenen törenin ardından Zincirlikuyu Mezarlığındaki Zincirlikuyu Camii’nde Cuma namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası aile kabristanlığına defnedilecek.
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