Ertuğrul Akbay’ın dostları anlatıyor

CHP’li Muharrem İnce:

Bir baba ve evlat olarak konuşuyorum. Bugün Ertuğrul Akbay’ı uğurlarken oğlu ona, babası oğluna hasret gitmişse bunun sorumluları vardır. O sorumluları kınıyorum. Onlar da utanır diye düşünüyorum. Türkiye’de dik duran insanlara ihtiyaç var. Bugün yitirdiğimiz değer de öyle bir insandı. Mekanı cennet olsun.

Gazeteci Fatih Altaylı:

Ertuğrul ağabey ile ilgili bir şey söylerken insanın karamsar olması çok zor. Ertuğrul ağabey, hep iyi işler yaptı. Bir Turgut Özal atlatması vardır yıllardan beri bütün Türk medyasının tamamına muazzamdır.

Çok eğlenceli bir insandı. Ne zaman bir araya gelsek hep eğlendirirdi, güldürürdü. Nur içinde yatsın.

Uğur Dündar:

Biz mesleğe başladığımızda sevgili Ertuğrul bizden 5 yıl kıdemliydi ve bütün muhabirlerin korkulu rüyasıydı. Çünkü Ertuğrul’un olduğu bir yerde ona haber atlatmak mümkün değildi.

Ancak onunla rekabet edenlerin haber atlatacağı kesindi. Yıllar sonra Sözcü’de bir araya geldik ve son derece sağlıklı yaşayan, sağlıklı yaşamak isteyenlere hizmet eden zinde, güçlü ve hiç ölümü konduramadığımız bir arkadaşımızdı. Son zamanlarda özellikle oğlunun ve çok büyük emeklerle hep birlikte inşa ettiğimiz Türkiye’nin en büyük gazetesi Sözcü’nün maruz kaldığı iftiralar ve suçlamalar, sonradan kumpasa dönen olaylar zinciri yandaş medya tetikçilerinin Ertuğrul’un sosyal medya hesaplarından FETÖ’cülerle konuşuyor gibi böyle montajlarla, fotoşoplarla bir irtibatlandırılma sürecini yaşaması onu kahretti.

Şu an o dosya terör savcısı tarafından inceleniyor. Ertuğrul suç duyurusunda bulunulduktan 2 gün sonra ameliyat olmak zorunda kaldı. Çok sağlıklı görünen ama kahır içinde tükenen bir hayata sahipti.

Bence, buna sebebiyet verenler acaba nasıl bir vicdan muhasebesi yapacaklar? Doğrusu Allah’a havale ediyoruz.

Gazeteci Ertuğrul Özkök:

Ertuğrul bu mesleğin en renkli simalarından birisiydi. Ama benim için bunun çok ötesinde bunun bir hatırası var. Ben onun yüzünden az daha gazeteciliği bırakıyordum. Bana öyle bir haber atlattı ki… 1987 yılında Turgut Özal’ın yanındayken, gazeteci kalabalığına küçük ve haftalık Gölge gazetesi ile haber atlattı. Ülkenin başbakanının by pass ameliyatı olacağı haberini verdi. Ama ne yazık ki son zamanlarda çok büyük haksızlıklara ve iftiralara uğradı. Ona hayatta atılabilecek en büyük iftirayı attılar. Ertuğrul’a FETÖ’cü demek dünyada yapılabilecek en büyük haksızlık. O gitti ama ona bu iftirayı atanlar hâlâ buralarda. Ona bu iftirayı atanlar bir zamanlar FETÖ ile kol kolaydı. Ertuğrul son zamanlarda çok üzüldü. Allah rahmet eylesin…

Gazeteci Derya Sazak:

Ertuğrul Akbay bizim gazeteciliğe başladığımız zamanlardan tanıdığım birisiydi. Türkiye’de gazeteciliğin özgürce yapılabildiği dönemlerde çok renkli hayat dolu ve atlatma haberlerle her zaman gündem yaratan bir gazeteciydi. Turgut Özal’ın başbakan olduğu dönemde genel yayın yönetmenimiz Çetin Emeç’ti. Turgut Öza’ı takip ediyordum ben. Beni aradı ve ‘Turgut Özal napıyor?’ dedi. ‘Uyuyor’ dedim. ‘Asıl siz uyuyorsunuz adam ameliyat olmuş, Ertuğrul Akbay iş atlatmış’ dedi.

Galatasaray eski başkanı Faruk Süren:

Basın sektöründe çok önemli işler yaptı. ‘Gölge Adam’ gibi… Galatasaray Lisesi’nde kalecilik zamanları dahi hatırlanır. Dostluğumuz çok eski bizim… Allah rahmet eylesin… Çok üzgünüz. Ailesine sabır versin. Özellikle oğluna, oğlu gelemiyor bu da çok üzücü bir şey…

Fenerbahçe eski başkanı Ali Şen:

Ertuğrul aslan yürekli birisiydi. Hem çocuk gibiydi hem büyük adam gibiydi. Dünyada çok yeri beraber gezdik. Gazetecilerin de korkulu rüyasıydı. Haber atlatacak diye herkesin ödü kopardı. Allah rahmet eylesin…

CHP’li Ekrem İmamoğlu:

Çok değerli bir gazeteciydi. Sağlıklı yaşamıyla, duruşuyla insanlara moral veren biriydi. Aynı zamanda değerli bir kurumun da öncüsü. Hiçbir zaman bağımsızlığını yitirmemeye çalışan özgür ve özgün kalmaya çalışan bir kurumun öncüsü. Hep iyiliğiyle ve güzelliğiyle anılacak. Her kesimle bağ kurmasıyla anılacak. Allah rahmet eylesin bir değerimizi kaybettik.

CHP’li Gürsel Tekin:

Ertuğrul ağabeyi uzun yıllardır tanıyorum. Gazeteciliğin ötesinde özel bir dostluğumuz da vardı. İnsancıl birisiydi. Dostlukları çok sağlamdı. Ertuğrul ağabeyin son 1 yılda yaşadıklarına da tanıklık etmiş birisiyim.

Allah hiçbir babaya yaşatmasın. Ne yazık ki çok üzülüyordu. Oğlunuz, çocuğunuz hiçbir suçu olmaksızın baba ocağından uzak yaşıyorsa o babanın çektiği ızdırabı çocukları olan bütün babalara, bu ülkeyi yöneten bütün babalara seslenmek istiyorum. Empati yapın. Bu manzarayı siz yaşamış olsanız ne olurdu diye onu da herkese hatırlatmak istiyorum. Ne yazık ki bunu hak etmiş değildi. Bugün göz bebeği gibi büyüttüğü evladının yanı başında olmasını çok arzu ederdi.

Eski diplomat CHP’li Onur Öymen:

Çok büyük üzüntü duyuyorum. Benim sınıf arkadaşımdı, Galatasaray Lisesi’nden çok yakın dostumdu ve çok iyi bir gazeteciydi. Çok kısa önce havalimanında karşılaştık hiçbir sağlık sorunu izlenimi vermedi.

Gayet sağlıklıydı. Zannediyorum ki ailesi de beklemiyordu. Çok büyük bir tramva yaşadığı açık. Dostları için de Türk basını için de çok büyük kayıp.

İYİ Partili Aytun Çıray:

İki büyük acı yaşıyoruz. Birincisi Türkiye’nin en büyük gazetecilerinden biriydi. Allah rahmet eylesin. Kendisiyle tanışırdık ve geçmişte bürokside yurt dışı seyahatlerinde de birlikteydik. Gazeteciliğini zaten övmeye gerek yok… İkincisi ise kumpas davaları yüzünden Balyoz, Ergenekon gibi benzer bir davaya benzer bir dava yüzünden en temel insan hakkı olan oğlu ile babasının helalleşmesinin önü kesilmiş oldu.

Hem rahatsızlığının son döneminde oğlu Burak Akbay, Türkiye’de tek gazeteci patron olan Burak Akbay Türkiye’ye gelip babasıyla helalleşemedi.

Hem de ne yazık ki bu dava nedeniyle bugün burada babasının cenazesinde son görevini yapamadı. Bu iki derin üzüntü sebebidir. Türkiye’de hukukun geldiği nokta işte böyle acılara neden oluyor.