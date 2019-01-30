Ertuğrul Bey’in kaç eşi vardı? Ertuğrul Bey’in eşlerinin adları ne?

Diriliş Ertuğrul’daki konuların tarihte nasıl olduğunu merak eden vatandaşlar detayları araştırıyor. Diriliş Ertuğrul dizisinin takipçileri dizide geçen bir çok isim ve konu gibi Ertuğrul Bey’in eşlerini de merak ediyor. Ertuğrul Bey’in eşleri kimler, kaç eşi vardı?

ERTUĞRUL BEY’İN EŞLERİ KİMLER? ERTUĞRUL BEY’İN KAÇ EŞİ VAR?

93 yıl yaşayan Ertuğrul Bey, tarihte 1 kere evlendi. Tek evliliği olan Halime Hatun ile evlendi. Halime Hatun’un 1281 yılında vefatıyla birlikte Ertuğrul Gazi de aynı yıl içerisinde Hakk’a kavuştu.

İLBİLGE HATUN’U CANLANDIRAN HANDE SORAL KİMDİR?

2 şubat 1987 yılında Bursa’nın İnegöl ilçesinde dünyaya geldi. Bensu ve Betirhan adından ikiz kardeşleri var ve Soral gibi oyunculuk yapıyorlar. İlkokul ve ortaokulu Bursa’da bitirdi. Lise öğrenimini yine Bursa’da olan İnegöl Turgut Alp Anadolu Lisesi’nde tamamladı. Üniversite öğrenimi için İstanbul’a geldi ve Bilgi Üniversite’sinin Psikoloji bölümünde eğitimini tamamladı.

2008 yılında Soral’ın ‘Komedi Dükkanı’ adlı programı izlemeye gitmesi ile tüm hayatı değişti. Tolga Çevik’in oynadığı Fırat Parlak’ın yönetmenlik yaptığı ‘Komedi Dükkanı’ adlı programa Çevik, Soral’ı misafir olarak sahneye çıkardı.