Ertuğrul’un eşleri kimler? Ertuğrul Gazi’nin kaç eşi vardı?

Ertuğrul Bey’in hayatı hakkında birçok detay merak edilirken, Ertuğrul Bey’in aile yaşantısı da merak konusu. Ertuğrul Bey’ini kaç eşi vardı, eşleri kimler? Halime Hatun'un ölümü ardından en çok merak edilen konuların başında Ertuğrul Bey'in eşleri oldu. Peki Ertuğrul Bey'in tarihteki eşleri kimler? İşte detaylar…

ERTUĞRUL GAZİ'NİN EŞLERİ KİMLER?

93 yıl yaşayan Ertuğrul Bey, tarihte 1 kere evlendi. Tek evliliği olan Halime Hatun ile evlendi. Halime Hatun'un 1281 yılında vefatıyla birlikte Ertuğrul Gazi de aynı yıl içerisinde Hakk'a kavuştu.

HALİME HATUN'U OYNAYAN ESRA BİLGİÇ BU AÇIKLAMAYI YAPMIŞTI

Bugün aldığım ve eminim almaya devam edeceğim sayısız sevgi dolu mesaja bir cevap niteliğinde duygularımı sizinle paylaşmak istiyorum. Dört senemi dolu dolu geçirdiğim her sahnesini çok severek ve çok büyük bir istekle oynadığım Halime Sultan karakterine, yeni sezon hikayesinin değiştirilecek olması sebebiyle son verdik. Beni böylesine sevdiğiniz ve sahiplendiğiniz için, en başından bugüne kadar ailenizden, evinizden biri gibi gördüğünüz için size minnettarım.

Sevgili yapımcı ve senaristimiz Mehmet Bozdağ ve yönetmenimiz Metin Günay’a teşekkür ederim.

Ve tabiki bu işin bana kazandırdığı canım dostlarım, Hülya ablam, Altan , Ezgi’m, Ayberk abim , Burçin, Yaman’ım , Nurettin abi , Cengiz, Kaan, Murat abi, Celal, Edip , Hakan , Batuhan, Gökhan.. yönetmenlerim Ahmet ve Fethi , Görüntü Yönetmenim Ömer abi.. Çalışkan dostum Begüm’üm, temiz kalplim Büşra’m, Hazal, Aydın, Halil, Ömer … canım sanat ekibim Levent ,Ecem , Tekin makyaj ekibim Busem Feridem ve Sevtap abla.. Kostüm Nildağ, Elif ,Nazlıcan, Seda .. Bizimle terleyen emekçi Set ekibimiz Okan, Semih .. Canım Reji Gülenim ve Tolga .. beni gönülden seven tüm fan hesaplarım ve daha sayamadığım buraya sığamayacak onlarca isim. Sizi çok sevdiğimi biliyorsunuz.

Yolunuz açık olsun, ayağınıza taş değmesin.

Ertuğrul Bey , Hayme Ana, Gündüz’üm, Savcı’m ve Osman’ım size emanet.