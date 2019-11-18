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Eruh’ta yapılan aramada drone ele geçirildi

Siirt'in Eruh ilçesinde, güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda teröristlerin kullandığı 4 mağara, kullanılamaz hale getirildi. 

16:19 -
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Eruh’ta yapılan aramada drone ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eruh ilçesinin Yassıdağı bölgesinde terör örgütü PKK’ya yönelik 13-15 Kasım’da ‘Kıran- Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran 2019’ operasyonunu düzenledi. Operasyon bölgesinde, güvenlik güçlerince yapılan aramada, PKK’lı teröristlerin kullandığı tespit edilen 4 mağara, bulundu. Mağaralarda yapılan aramalarda drone, telsiz, güneş paneli, el yapımı patlayıcıda kullanılan 2 kilo amonyum nitrat, patlayıcıda kullanılan 54 metre kablo ve çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirildi.

 

Delil niteliğindeki malzemelerin korumaya alındığı, teröristlerin mağaralarının kullanılamaz hale getirildiği belirtildi. (DHA)

drone Güneş operasyon PKK şehit Siirt Terör terör örgütü
Son güncelleme: 16:20 18.11.2019
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