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Erzincan seçim sonuçları belli oldu! AK Parti mi MHP mi kazandı? İşte Erzincan’da oy oranları…

Erzincan yeniden belediye başkanı seçmek için sandık başına gitti. 250 bin nüfuslu Erzincan seçim sonuçları merak edilirken bir diğer merak konusu ise oy oranları oldu. AKP ve MHP arasında geçen yarışta kim kazandı sorusunun yanıtı cevabı haberimizin içerisinde yer alıyor. İşte Erzincan oy oranları ve seçim sonuçları...

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Erzincan seçim sonuçları belli oldu! AK Parti mi MHP mi kazandı? İşte Erzincan’da oy oranları…

31 Mart Yerel Seçimleri’nde Erzincan’da kazanan aday belli oldu. Resmi olmayan seçim sonuçlarına göre Erzincan’da kazanan parti MHP oldu. Yeniden başkan adayı olan ancak seçilemeyen AKP adayı Cemalettin Başsoy, 2014 Yerel Seçimleri’nde ise yüzde 45,60 oy alarak Erzincan Belediye Başkanı olmuştu. İşte Erzincan oy oranları…

Erzincan İli Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları
ADAYPARTİALDIĞI TOPLAM OYOY ORANI
MHP MHP 31.947 % 42,24
Cemalettin Başsoy AK Parti AK Parti 24.920 % 32,95
İsmail Taş CHP CHP 17.441 % 23,06
Saadet Partisi Saadet Partisi 594 % 0,79
Diğer Diğer 368 % 0,49
BBP BBP 232 % 0,31
DSP DSP 44 % 0,06
TKP TKP 39 % 0,05
BTP BTP 24 % 0,03
Vatan Partisi Vatan Partisi 20 % 0,03
Adana İli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
PARTİ ALDIĞI TOPLAM OY OY ORANI
CHP CHP 365.009%41,47
AK Parti AK Parti 211.654%24,05
MHP MHP 173.454%19,71
İyi Parti İyi Parti 41.962%4,77
Saadet Partisi Saadet Partisi 26.085%2,96
HDP HDP 25.582%2,91
BBP BBP 12.393%1,41
DP DP 4.702%0,53
DSP DSP 3.905%0,44
BTP BTP 1.859%0,21
Vatan Partisi Vatan Partisi 1.691%0,19
TKP TKP 1.501%0,17

2014 ERZİNCAN YEREL SEÇİM ORANLARI

AKP – Adalet ve Kalkınma Partisi. 54,7. 28650.
MHP – Milliyetçi Hareket Partisi. 30,1. 15782.
CHP – Cumhuriyet Halk Partisi. 12,2. 6393.
SP – Saadet Partisi. 1,1. 565.
HDP – Halkların Demokratik Partisi. 0,7. 362.
BBP – Büyük Birlik Partisi. 0,6. 324.
DP – Demokrat Parti. 0,4. 203.
BTP – Bağımsız Türkiye Partisi. 0,1.

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