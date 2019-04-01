Erzincan seçim sonuçları belli oldu! AK Parti mi MHP mi kazandı? İşte Erzincan’da oy oranları…

31 Mart Yerel Seçimleri’nde Erzincan’da kazanan aday belli oldu. Resmi olmayan seçim sonuçlarına göre Erzincan’da kazanan parti MHP oldu. Yeniden başkan adayı olan ancak seçilemeyen AKP adayı Cemalettin Başsoy, 2014 Yerel Seçimleri’nde ise yüzde 45,60 oy alarak Erzincan Belediye Başkanı olmuştu. İşte Erzincan oy oranları…
|Erzincan İli Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları
|ADAY
|PARTİ
|ALDIĞI TOPLAM OY
|OY ORANI
|MHP
|31.947
|% 42,24
|Cemalettin Başsoy
|AK Parti
|24.920
|% 32,95
|İsmail Taş
|CHP
|17.441
|% 23,06
|Saadet Partisi
|594
|% 0,79
|Diğer
|368
|% 0,49
|BBP
|232
|% 0,31
|DSP
|44
|% 0,06
|TKP
|39
|% 0,05
|BTP
|24
|% 0,03
|Vatan Partisi
|20
|% 0,03
|Adana İli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
|PARTİ
|ALDIĞI TOPLAM OY
|OY ORANI
|CHP
|365.009
|%41,47
|AK Parti
|211.654
|%24,05
|MHP
|173.454
|%19,71
|İyi Parti
|41.962
|%4,77
|Saadet Partisi
|26.085
|%2,96
|HDP
|25.582
|%2,91
|BBP
|12.393
|%1,41
|DP
|4.702
|%0,53
|DSP
|3.905
|%0,44
|BTP
|1.859
|%0,21
|Vatan Partisi
|1.691
|%0,19
|TKP
|1.501
|%0,17
2014 ERZİNCAN YEREL SEÇİM ORANLARI
AKP – Adalet ve Kalkınma Partisi. 54,7. 28650.
MHP – Milliyetçi Hareket Partisi. 30,1. 15782.
CHP – Cumhuriyet Halk Partisi. 12,2. 6393.
SP – Saadet Partisi. 1,1. 565.
HDP – Halkların Demokratik Partisi. 0,7. 362.
BBP – Büyük Birlik Partisi. 0,6. 324.
DP – Demokrat Parti. 0,4. 203.
BTP – Bağımsız Türkiye Partisi. 0,1.
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