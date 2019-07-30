Eş katilinin ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi

Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki ikinci celse duruşmaya tutuklu sanık Harun Çopur ile avukatı katıldı. Dava dosyasında araştırılacak başka husus olmaması nedeniyle mahkeme savcısı esas hakkındaki mütalaasını verdi. Savcı, mütalaasında, sanığın, uyumakta olan 19 yıllık eşi Sevda Çopur'u çekiç ile kafa bölgesine birden fazla vurduktan sonra etkisiz halde yatmasına rağmen bıçağı boğazına sokarak öldürdüğünü belirterek ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi.

Mütalaaya karşı söz hakkı verilen sanık Çopur, ifade değiştirdi. Hazırlık soruşturmasında ve daha önceki celse çocuğunun başı belaya girmemesi için yanlış bilgiler verdiğini ifade eden Çopur, eşinin kendisini akrabalarından birisi ile aldattığını iddia etti. Çopur, “Bunu çocuklarımın bilmesini istemedim. Beni katil olarak bilmelerini istedim. Annelerinin kötü olduğunu bilmemelerini istedim. Ancak, çocuklarım annelerinin yasak ilişki yaşadığı şahsı öğrenmiş. Bu nedenle gizlemeye gerek kalmadı. Öldüğü gece de bana ‘Ben, seni en yakın akrabanla aldatıyorum, İstanbul'da da aldatıyordum, oğlum da buna şahittir' dedi. Eşimin beni aldattığı kişinin adı S.Ç.'dir. Eşim bunları söyleyince aşağıya doğru eğildiğimde çekici gördüm, alıp eşime vurdum. Tahrik altındaydım” dedi.

Sanığın avukatı da, müvekkilinin iddia ettiği S.Ç.'nin dinlenmesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Harun Çopur'un tutukluluk halinin devamına, sanığın, eşi ile ilişkisi olduğunu iddia ettiği S.Ç.'nin duruşmada hazır edilmesine karar verip duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.