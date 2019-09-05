Esenler Belediyesi 15 Temmuz Millet Bahçesi’ne 18.7 milyonluk spor tesisi yaptırıyor

İBB AKP Grup Başkanvekili Tevfik Göksu'nun başkanlığını yaptığı Esenler Belediyesi, 25 Temmuz 2019 tarihinde bina inşaatı ihalesi gerçekleştirdi. 16 Aralık 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile açılan Metris Kışlası’nın yerine inşa edilen Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesi’ne spor tesisi ve kadın spor aktivite merkezi yaptırmak üzere düzenlenen ihalenin yaklaşık maliyeti 25.5 milyon lira olarak belirlendi. İhaleye 2 geçerli teklif sunuldu. İhaleyi 18 milyon 734 bin 363 liralık teklifin sahibi Aderans Teknik Taahhüt İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kazandı. Şirket ile 22 Ağustos 2019 tarihinde sözleşme imzalandı. Süresi 400 gün olarak belirlenen işin 1 Ekim 2020 tarihinde teslim edilmesi gerekiyor.

KADINLAR İÇİN AYRI MERKEZ

474 kalemden oluşan ihale konusu iş kapsamında 15 Temmuz Millet Bahçesi'ne oyun grupları, spor aletleri yerleştirilecek. Kadınlar için ayrı spor aktivite merkezi ve Hanımlar Konağı yapılacak. Oyun grupları içinde salıncak, tahterevalli, tırmanma ağı, trambolin olacak.

Spor aleti olarak da eliptik ve step aleti, yatay dikey bisiklet, ikili yürüyüş aleti, omuz ve göğüs çalıştırma aleti, kol ve omuz kasları çalıştırma aleti, mide ve mekik aleti, bel çalıştırma aleti, bel esnetme iç ve dış bacak çalıştırma aleti, bacak itme ve güçlendirme aleti yer alacak.