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Esenyurt’ta günlük evlere operasyon! 10 gözaltı

Esenyurt'ta günlük ev kiralayarak fuhuşa aracılık edildiği ihbarları üzerine düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

17:57 -
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Esenyurt’ta günlük evlere operasyon! 10 gözaltı

İhbarlar üzerine polis ekipleri 27 Ekim´de Esenyurt’ta belirlenen 3 eve baskın düzenledi. Operasyonda 1 ruhsatsız tabanca, 20 gram metamfetamin ele geçirildi, evde bulunan Engin K.(36) ve Şermin K.´ (33) gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda, şüphelilerin günlük evler kiraladığına ilişkin belgeler ele geçirildi. Şüpheliler hakkında ‘Fuhuşa aracılık etmek’ ve ‘Yer ve imkan sağlamak’ suçlarından işlem başlatıldı.

İstanbul’da, uyuşturucu ticareti ile internet üzerinden fuhşa aracılık ve fuhuş için yer temini yaptıkları iddia edilen 10 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 3 adrese operasyon düzenleyen ekipler, Aramalarda, 1 ruhsatsız tabanca ve 20,25 gram metamfetamin ile çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi. FOTO:AA

Ekipler daha sonra şüphelilerin belirlenen diğer günlük evlere de baskın düzenledi. Baskınlarda  Şenol B.(39), Mehmet Sait Y.(35), Burak C.(30), Kerem F.(49), Aslan D.(34), Aydın K.(46), Nigaro R.(30) ve Turhan K.´yı (47) gözaltına alındı. Yapılan aramalarda evlerde 4 dizüstü bilgisayar ile 11 cep telefonu bulundu.  Bu şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. 28 Ekim´de adliyeye sevk edilen Engin K. ve Şermin K. da çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest kaldı. DHA

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Son güncelleme: 17:58 14.11.2019
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