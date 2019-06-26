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Esenyurt’ta hareketli dakikalar

İstanbul Esenyurt'ta bekçilerle, bir grup mahalleli arasında kavga çıktı. Sopalarla kullanıldığı kavgada iki bekçi yaralanırken olay yerine sevk edilen polis ekipleri kavgaya karışan grubu gözaltına aldı.

10:53 -
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Olay, Akçaburgaz Mahallesi Deliorman Caddesi’nde dün akşam saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, mahallede görev bekçiler, bir gruptan şüphelenerek GBT sorgulaması ve üst araması yapmak istedi. Bu sırada bekçilerle gruptakiler arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen tartışmada gruptakiler bekçilere sopalarla saldırdı. Yaşanan arbedenin ardından bekçiler takviye ekip istedi.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip ve ambulanslar olay yerine sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri önce havaya ateş açtı ardından da biber gazı sıkarak kalabalığı dağıttı. Ardından saldırganlar gözaltına alındı. Yaralanan iki bekçi, ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Polis kalabalığı dağıtmak için havaya ateş açtı. Foto: DHA

İSTANBUL DHA

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Son güncelleme: android-time 10:54 26.06.2019
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