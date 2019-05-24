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Esenyurt’ta otomobilden kahvehaneye ateş açıldı: 1 yaralı

Esenyurt'ta bir otomobilden kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kahvehaneye silahla ateş açıldı. Kahvehaneye 3 kursun isabet ederken içerideki 1 kişi bacağından yaralandı.

17:42 -
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Esenyurt’ta otomobilden kahvehaneye ateş açıldı: 1 yaralı

Olay, Yenikent Mahallesi 659. Sokak üzerinde bulunan bir kahvehanede meydana geldi. Sokak üzerinde ilerleyen bir otomobilin içindeki kimliği belirsiz kişi, ya da kişiler bir anda kahvehaneye silahla ateş etti. Kahvehanedeki 1 kişi açılan ateş sonucu bacağından yaralandı.

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Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalesinin ardından yaralısı Esenyurt Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Polis olay yeri inceleme ekipleri kahvehanede inceleme yaptı. İncelemede kahvehaneye 3 kurşun isabet ettiği tespit edildi. Polis olayla ilgili çalışma başlattı. DHA

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