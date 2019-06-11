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Esenyurt’ta Suriyeliler şiddette sınırı zorluyor

İstanbul Esenyurt'ta Suriyelilerin karıştığı kavgalar kan dondurdu. İlk olayda aralarında husumet bulunan Suriyeliler birbirlerine ölümüne saldırdı. Suriyelilerden biri cami avlusundan kaptığı kalasla kavga ettiği kişilere saldırdı. Ağır darbeler altında ezilen bir Suriyeli ağır yaralandı. Esenyurt'ta bir başka olayda ise yine eli sopalı 5-6 Suriyeli bir kişiye saldırdı. Yere düşürdükleri kişiyi çevreden yetişenler linçten kurtardı. Olayın şaşkınlığını yaşayan çevredeki vatandaşlar ise korku dolu anlar yaşadı.

15:12 -
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Olay, önceki gün akşam saatlerinde Fatih Mahallesi Pazar Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan Suriyeli iki aile üyeleri arasında kavga çıktı. Cadde ortasındaki kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu. Kavga sırasında bir kişi, cami avlusundan aldığı kalasla kavga ettiği kişilerden birine saldırdı. Boynuna ve sırtına kalas darbeleri alan Suriyeli genç ağır yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanarak bayılan yerdeki kişiyi ilk müdahalesinin ardından Esenyurt Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Gencin yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

KALASLA SALDIRDILAR

Kavga ve kalaslı saldırı anı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, iki grubun tekme ve yumruklarla birbirleriyle kavga etmesi ve kavga sırasında bir kişinin kalasla yaptığı saldırı görülüyor.

İKİNCİ OLAYDA YİNE SAHNEDEYDİLER

 

Esenyurt’ta ikinci olayda ise Suriyeli bir grup bir kişiyi sopalarla linç etmeye kalkıştı. Olay yerine gelen vatandaşlar ve çevredekilerin müdahalesiyle yere düşen kişi kurtarıldı. Bir kadının olay anındaki ‘yapmayın’ çığlığı ise hafızalara kazındı.

Ersan SAN / İSTANBUL, (DHA)

Son güncelleme: android-time 15:28 11.06.2019
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