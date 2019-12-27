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Tuvalet sırası kavgasında 3 kardeş bıçaklandı

İstanbul Esenyurt'ta, aynı evi paylaşan 3'ü kardeş 5 kişi arasında iddiaya göre tuvalet sırası yüzünden kavga çıktı. Evde başlayan, AVM'de sonuçlanan kavgada 1'i ağır 3 kardeş bıçaklanarak yaralandı. 1 kişi gözaltına alınırken, olay anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

10:16 -
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Aynı evi paylaşan Zekeriya A., Mesut A. Murat A. kardeşler ile Muhammet R.Y., Seyithan N.Y. arasında sabah kalktıklarında tuvalet sırası yüzünden tartışma çıktı. Bir süre devam eden tartışmanın ardından 5 kişi de evden çıkarak işlerine gitti.

Akşam iş çıkışı ise bir AVM’de buluştular. Sabah başlayan tartışma AVM’de de sürerek kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında Seyithan N.Y., kendisine muşta ile saldıran Mesut A. ve 2 kardeşini bıçakladı. Mesut A., Zekeriya A., Murat A., vücutlarının çeşitli yerlerinden aldıkları bıçak darbesiyle yaralandı.Kavga anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Evde başlayan tuvalet sırası tartışması AVM’de muştalı, bıçaklı kavgaya dönüştü. Foto:

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralılardan Mesut A.’nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheli Seyithan N.Y.’yi yakalayarak gözaltına aldı. . (DHA)

Esenyurt istanbul kavga Polis Sağlık
Son güncelleme: 10:42 27.12.2019
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