‘Eşimi öldürmek istesem kafasına sıkardım’

Kepez’in Kanal Mahallesi’nde yaşanan olayda hurda toplayıp geçimini sağlayan Süleyman Ülüs, altı aydır ayrı yaşadığı boşanma davası açan eşini evine çağırıp barışma teklif etti. Dilek Ülüs teklifini reddedince Süleyman Ülüs evdeki pompalı tüfekle eşine ateş etti. Karnından vurulan Dilek Ülüs hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan Süleyman Ülüs ise tutuklandı. Ameliyat edilen Dilek Ülüs, tedavisinin ardından taburcu edildi.

DURUŞMA BOYUNCA AĞLADI

Tutuklu sanık Süleyman Ülüs, Antalya 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davada ikinci kez hakim karşısına çıktı. Duruşma boyunca ağlayan Süleyman Ülüs, eşini öldürme amacı olmadığını belirterek, “Bana iftira atıyor. Tüfek elimdeyken birden patladı. Dilek’in yaralandığını bile fark etmedim. Sonrasında Dilek bana, ‘Salak beni vurdun’ dedi. Eşimin yarasına tampon yaptım. Etraftakilere ambulans çağırmalarını söyledim. Öldürme kastım yoktu. 13 yıllık evliyim ve çocuklarıma ben bakıyorum. Dilek’i öldürmek istesem kafasına sıkardım” diye konuştu. Dilek Ünlü ise eşinden şikayetçi olduğunu söyledi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Sanık avukatının görgü tanıklarının dinlenmelerini talep ettiği duruşmada savcı, sanığın ‘eşi kasten öldürmeye teşebbüs’ ile yardıma gelenlere tüfek doğrultması nedeniyle ‘tehdit’ suçlarından cezalandırılmasını istedi. Duruşma sanık avukatına son savunmasını hazırlaması için süre verilerek, ertelendi.