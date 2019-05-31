Eşine, araçla çarpıp, dövdü, tabancayla vurduktan sonra hastaneye götürdü

Olay, gece saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Mıdık Mahallesi Şehit Asteğmen Kemal Yüzgeç Bulvarı’nda meydana geldi. Hacer K. ve Mehmet K. çifti arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Mehmet K., iddiaya göre, Hacer K.’ya yönetimindeki hafif ticari araçla çarptı. Ardından aracından inen Mehmet K., eşini ve kendisine engel olmaya çalışan oğlunu dövüp, tabancayla bacağından vurdu.

Mehmet K., ardından Hacer K., yı aracına bindirip, Seyhan Devlet Hastanesi’ne götürdü. Gelen ihbar doğrultusunda Mehmet K., hastanede polis tarafından gözaltına alındı. Tedaviye alınan Hacer K.’nın sağ bacağında kırık ve kurşun yarası bulunduğu, durumum ise iyi olduğu belirtildi.

DHA