Eşine tuzak kurup öldüren kocaya ‘tahrik’ ve ‘iyi hal’ indirimi!

Tuzak kurduğu eşi Aynur Canıtez’i hunharca öldüren Ali Canıtez, karar duruşması için Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı.

Çiftin oğulları M.C. ve S.C. ile kızları Ö.U. babalarından şikayetçi olmadı. Son sözleri sorulan ve ‘ağırlaştırılmış müebbet hapis’ cezası istemiyle yargılanan 51 yaşındaki Ali Canıtez, şunları söyledi:

“UZAKLAŞTIRMA CEZASI ALDIM”

* Evde yanına sokulduğumda beni istemiyordu. Kendisine dokundurmuyordu. Yaklaşık bir yıldır ayrı yaşıyoruz. Barışmak istedim, karşı çıktı. Bir gün iş yerimin muhasebe bürosundan beni çağırdılar. Gittiğimde eşimin açtığı boşanma davasının tebligatını aldım. Daha sonra eşimi görmediğim halde bir ay evden uzaklaştırma cezası aldım.

“MAHALLE DEDİKODUYLA ÇALKALANIYORDU”

* Telefon açtım, “Sığınma evindeyim, kafamı dinliyorum” dedi. Erkek arkadaşı S.D. ile ev tuttuğunu öğrendim. Mahalle dedikoduyla çalkalanıyordu. Olaydan iki gün önce barışmak için aradım. Bana ‘Herkes kendi yoluna gitsin’ dedi. Ben de öldürmeye karar verdim. Bu tuzağı planladım.

“MASAJ SALONUNDAN TELEFON AÇTIRDIM”

* Beni tanıyacağı için masaj salonunda çalışan bir kadına, “Kargoda emanetin var, gel al” diyerek arattırdım. Kargo şubesine gidince arkasından girdim. Konuşmak istedim. ‘Ben yuvamı kurdum, sen de yuvanı kur’ deyince kendimi kaybettim. Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum. Pişmanım.

Geçen ocak ayından beri tutuklu olan ve ”Cezaevinden çıkınca özürlü oğlum S.’ye sahip çıkmak istiyorum” diyen Ali Canıtez, ‘tahrik’ ve ‘iyi hal’ indirimiyle 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. (DHA)