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Eşini 20 kez bıçaklayan cani koca tutuklandı

Eşinin şiddetinden kaçarak İstanbul’a gelen kadını 20 kez bıçaklayarak ağır yaralayan boşanma aşamasındaki eşi Mehmet K. çıkarıldığı mahkemece, “tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye teşebbüs” suçundan tutuklandı.

Sevgim Begüm YAVUZ
13:47 -
Haberler Gündem
Eşini 20 kez bıçaklayan cani koca tutuklandı

Eşinin şiddetinden kaçarak, Sivas'tan dedesinin yanına İstanbul'a gelen 20 yaşındaki Süheyla K. boşanma aşamasında olduğu eşi Mehmet K.(26) tarafından dün sabah saatlerinde 20 kez bıçaklanmıştı. Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, Mehmet K. olay yerinden kaçtı.
Mehmet K.'nın kimliğini tespit eden polis ekipleri, şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Mehmet K., Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne getirildi.

Süheyla K.

İşlemlerinin ardından tutuklama talebiyle Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Mehmet K., sorgusunda “Eşimin küfürleri ve beni tahrik etmesi neticesinde 5-6 kez bıçak salladım. Suç işleme kastıyla hareket etmediğim” ifadelerini kullandı.

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TUTUKLANDI

Mehmet K.'nın “tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye teşebbüs” suçunu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunduğunu belirten Hakimlik, Mehmet K.'nın üzerine atılı suçtan tutuklanmasına karar verdi.

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