Eşini 32 bıçak darbesiyle öldürdü, ‘Hayvan değiliz’ dedi

Olay, 7 Şubat’ta Beşkavaklar Mahallesi İskender Sokak’ta meydana geldi. Irak uyruklu Haydar Fadıl Haşim, bir süredir ayrı yaşadığı ve hakkında uzaklaştırma kararı olan 4 çocuğunun annesi eşi Saja Jamel Mansur’un (29) evine gitti.

Daha önce ülkesinde polis memurluğu yaptığı öğrenilen Haydar Fadıl Haşim kendisini aldattığını iddia ettiği eşi ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Haydar Fadıl Haşim, eşini göğsünden 32 kez bıçaklayıp, boğazını kesti. Saja Jamel Mansur yaşamını yitirirken, Haydar Fadıl Haşim tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haydar Fadıl Haşim’in, Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme’ suçundan yargılanmasına başlandı. Duruşmada, sanık Haşim ve maktul Saja Jamel Mansur’un çocukları R.B., G.B., R.B. ile taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada ifade veren Haydar Fadıl Haşim, “Kendisi beni aldatıyordu. Çorum’da birlikteydik. Sonra buraya geldim. Daha sonra eşim sebepsiz yere çocukları bırakıp 16 gün ortadan kayboldu. Sorun neydi ben de bilmiyorum. Irak’taki ailesine ulaştım. Kaçtığında 4’üncü çocuğumuza hamileydi. Çocuklarını düşünerek herhalde geldi. Bolu’ya dönünce beraber yaşamaya başladık” dedi.

“KIZIM BANA ‘EVE BAŞKA ERKEKLER GİRİYOR, SENİN YATAĞINA YATIYOR’ DEDİ”

Mahkeme başkanı, aldatıldığını nereden çıkardığı yönündeki sorusuna Haşim, “Sürekli bana yalan söylüyordu. Hastaneye gittiğini söylüyordu. Çocuk doğduktan sonra hala bunu devam ettirdi. Ben de çalıştığım için ilgilenmedim. Daha sonra yalan söylediğini anladım.

Hastaneye gidiyordu ama ilaç getirmiyordu. Çocuğuma yatış da vermediler. Kendisine hep serum takıldığını söylüyordu. Ben anlamaya başlayınca gitmek istedim. Kızım daha sonra teyit etti. Kızım bana ‘Eve başka erkekler giriyor, senin yatağında yatıyorlar’ dedi. Ondan sonra anladım” diye cevap verdi.

‘IRAK’A DÖNÜP ONDAN BOŞANACAĞIMI SÖYLEDİM’

Cinayetten bir hafta önce eşiyle boşanma kararı aldıklarını anlatan Haşim, “Eşimle yemek yiyorduk. Eşim çocuğa süt alıp döneceğini söyledi. Daha sonra karakoldan geldiler. Eşim beni şikayet etmiş.

Beni çağırmışlar. Gittiğimde bana darp ettiğimi söylediler. Bir kere bile darp etmedim. Hastanede hiçbir şey çıkmadı. Benim için eve 90 gün giriş yasağı konuldu. Arkadaşım da yoktu otelde yattım. Karım beni aldattığı için kimse bizimle görüşmek istemiyordu. Burada boşanma davası açmak istedik. Burada evlenmediğimiz için kabul etmediler” dedi.

Çocuklarının şikayetiyle eve pencereden girdiğini anlatan Haşim, “Çocuğum bana annesinin onları darp ettiğini ve eve kilitlediğini söyledi. Eşim bana Iraklı Mustafa diye biri ile olduğunu ve beni istemediğini, Irak’a gitmem gerektiğini söyledi. Çocuklarıma şiddet uyguluyordu. Ben o süreçte uzaklaştırma kararı nedeni ile evde değildim. Sokak başında bekliyordum. Eve camdan girmek zorunda kaldım. 1 gün önce adliyede itiraf etmişti zaten ihanet ettiğini” diye konuştu.

BIÇAĞI EŞİNİN ALDATTIĞI DİĞER KİŞİ VERMİŞ

Eşinin, kendisine bıçağı verip ‘karını öldür’ diyen arkadaşı ile de kendini aldattığını sonradan öğrendiğini belirten Haşim, “Bana bıçağı veren Emir lakaplı Abdülkerim denen kişiydi. O bana ‘öldür’ demişti. Karım aynı zamanda beni Abdülkerim isimli arkadaşım ile de aldatmış.

Ben bıçak alalım dedim. Emir de bana ‘Almana gerek yok’ diyerek kendisi verdi bıçağı. Daha sonra Emir ile de beni aldattığını öğrendim. Abdülkerim büyük ihtimalle eşimin kendisi ile aldattığının da ortaya çıkmaması için böyle bir şey yapmış olabilir. Yani eşim beni hem Mustafa hem de Abdülkerim ile aldatıyordu” diye konuştu.

‘HAYVAN DEĞİLİZ’

Mahkeme başkanı sanığa, eşine daha önce fiziksel şiddet uygulayıp uygulamadığını sordu. Sanık Haşim ise soruya, “Hayvan değiliz. Akıl var fikir var, neden vurayım?” diyerek cevap verdi.

‘AKLIM YERİNDE DEĞİLDİ’

Son olarak olay gününü anlatan sanık Haşim, “Ben eve girdim. Bir anda bıçaklamaya başladım. Bir dakika sürdü zaten. Aklım yerimde değildi. Nereden bıçakladığımı ve ilk neresinden bıçakladığımı hatırlamıyorum. Ben vurduktan sonra gidip kendim teslim oldum” dedi.

Ardından ifade veren Haşim’in 3 çocuğu da annelerinin bazen kendilerine şiddet uyguladığını ve yemek vermediğini savundu. Çocuklar, annelerinin babaları evde yokken zaman zaman eve 2 erkekle geldiğini, babalarının ise daha önce annelerine hiç şiddet uygularken görmediklerini de ifadelerine ekledi.

Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar verirken, duruşmayı tanıkların dinlenmesi için erteledi. (DHA)