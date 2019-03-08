Eşini iç çamaşırlarıyla sokağa atmıştı! İşte cezası…

Olay, 20 Ekim 2018’de Turhal ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nde meydana geldi. H.Ş., iddiaya göre, şiddetli geçimsizlik yaşadığı ve kendisini terk etmek isteyen eşi F.N.Ş.’yi dövdü. H.Ş. ardından, ‘Gideceksen bu şekilde gideceksin’ diyerek silah zoruyla genç kadını iç çamaşırlı halde sokağa attı. Olaydan sonra Ankara’ya ailesinin yanına taşınan F.N.Ş.’nin şikayeti üzerine gözaltına alınan H.Ş. hakkında, ‘cebir ve tehdit kullanmak suretiyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlamasıyla dava açıldı.

Turhal 1’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen dava bugün karara bağlandı. Mahkeme, sanığın, TCK’nın 109/3 maddesi gereğince 3 yıl hapis ile cezalandırılmasına karar verdi. Suçun silahla eşe karşı işlenmiş olması gerekçesiyle, mahkeme, aynı maddenin ‘a’ ve ‘e’ bendi uyarınca cezanın 1 kat artırılarak, sanığın toplamda 6 yıl hapsine hükmetti.

Tutuksuz sanık H.Ş.’nin hakkında verilen karara 7 gün içinde itiraz edebileceği, mahkemenin kararının kesinleşmesi halinde tutuklanarak cezaevine gönderileceği belirtildi. DHA