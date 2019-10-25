Eşini, iki çocuğunu ve babasını öldüren katil için akıl sağlığı raporu istendi

Geçen yıl mayıs ayında Bursa’da ailesini katleden Hamza Sakin’in yargılanmasına devam edildi. Bursa 12. Ağır Ceza Mahkemesi, ‘yakın akrabayı öldürmek’ suçundan 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle yargılanan Hamza Sakin için İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan akıl sağlığı raporu istenmesine karar verdi.

“EŞİMİN BENİ ALDATTIĞINDAN ŞÜPHELENİYORDUM”

Duruşmada önceki ifadelerini tekrarlayan sanık katil, şunları söyledi:

“Ruhsatlı olan tabancamı 6 ay önce satın almıştım. Eşimin beni aldattığından şüpheleniyordum. Son zamanlarda benden uzak durmaya başladı. Olay akşamı iftar olduğu için hep birlikte sofraya oturduk. O sırada çocuklar, annesine küfredince eşim de oğlana bağırdı. Babam da ailemden yana oluyordu. Birden kendimi kaybettim ve tabancamı çıkarıp, ateş ettim. Bir anlık gaflet sonucu hepsini öldürdüm. Tabancamı onları öldürmek için almadım. Eşimin boğazına nasıl bıçak sapladığımı hatırlamıyorum. Babam yaşananlara göz yumduğundan çocuklarımı da o anın etkisiyle vurmuşum.”

İKİ ŞARJÖR MERMİ BOŞALTTI

Hamza Sakin geçen yıl mayıs ayında iftar yemeği için eşi Havva (38), kızı Rümeysa (18) ve oğlu Süleyman’la (15) birlikte babası Hasan Sakin’in (65) evine gitti. Psikolojik sorunları olduğu ve ilaç tedavisi gördüğü belirtilen Sakin, ezan vakti silahını çıkarıp, babası ile çocuklarına kurşun yağdırdı. Kaçmaya çalışan eşini de evin önünde yakalayıp, silahla vurduktan sonra boğazına bıçak sapladı. İhbar üzerine üzerine olay yerine gelen polisler Hasan Sakin’in iki şarjör dolusu mermi sıktığını belirledi.