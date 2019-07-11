Eşini öldüren adam: Eşim tüfeği almam için ısrar etti

İstanbul Esenyurt'ta Meryem Aydoğdu, 10 Haziran 2018 tarihinde imam nikahlı eşi Ömer Varol tarafından tüfekle vurularak hayatını kaybetti. Olay sonrası ifadesi alınan Ömer Varol, eşi ile yaşadıkları tartışma esnasında tüfeğin ateş aldığını, kasten öldürmediğini söyledi. Yapılan soruşturma sonucunda Ömer Varol hakkında ‘Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

“KALK HATUN SENİN İSTEDİĞİN TÜFEĞİ GETİRDİM“

Bakırköy 5 Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada söz alan tutuklu sanık Ömer Varol, Meryem Aydoğdu'uyla 3,5 yıldır imam nikahlı olarak yaşadıklarını, resmi nikahlı eşini kıskandığı için aralarında sorunlar çıktığını sözlerini şöyle sürdürdü: “Meryem ile arkadaşım Sedat'ın yanına gittik. Arkadaşım ava gittiğinden bahsedince Meryem'de ava gitmek istediğini ve tüfek almamızı istedi. Karşı çıktım, paramız olmadığı için alamayacağımızı söyledim. Tüfek konusunda ısrar edince kendisini kıramadım. Tüfeği aldım ve Meryem ile birlikte yaşadığım eve gittim. Direkt olarak Meryem'in odasına gittim. O sırada eşim uyuyordu ‘Kalk hatun senin istediğin tüfeği getirdim' dedim. Bunun üzerine anlamadığım bir tepki vererek bana küfür etti. Ben de tüfeği odadaki gardırobun üstüne koydum. Salona geçtik burada sakinleştikten sonra ‘getir de şu tüfeğe bakalım nasıl bir şeymiş' dedi. Tüfeği salona getirdim o sırada dışarıdan silah sesi geldi. Bunun üzerine Meryem de ‘hadi biz de atış yapalım' dedi. Ben de saçmalama tüfek ile evde atış yapıldığı nerede görülmüş dedim. Kendisi sinirlenerek küfürler etmeye başladı. Eşimin itirazları ve hakaretleri üzerine kabul ettim. Ben tüfeğe fişek koydum. Salonda bulunan balkon penceresine gittik. Tüfeğin kızağını çekmemle patlaması bir oldu. Tüfek patlayınca Meryem yere düştü. Tüfek dağılmıştı. Daha sonra polisi arayarak eşimi vurduğumu yaralı olduğunu söyledim. Neden benim eşimi vurma kastım olsun ki.”

“KIZIMI TEHDİT ETTİ, HEDİYE TÜFEK ALDI”

Duruşma sonrası Meryem Aydoğdu'nun acılı annesi Gültaze Gül sanıktan şikayetçi olduğunu söyleyerek isyan etti. Anne Gül, “Kızımı tehdit etti ve çok güzel bir hediye alacağım deyip tüfek aldı! Önce Allah'a sonra adalete güveniyorum. Sanıktan şikayetçiyim” dedi.

Mahkeme, sanık Ömer Varol'un tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.