Eşini öldürüp yaktıktan sonra orucunu açmış!

Kayseri’de Cinayet Büro ekipleri, yaklaşık 1.5 yıl önce O.Y’nin (59) psikolojik sorunları bulunan üç çocuk annesi eşi Fatma Birgül Y’nin (54) kaybolduğunu bildirmesi üzerine çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar sonucu, Ahi Evran Mahallesi yakınlarındaki arazide insan kafatası ve kemikleri bulundu. Yapılan DNA testi ve incelemelerde, kemiklerin Fatma Birgül Y’ye ait olduğu ve kadının öldürüldükten sonra yakıldığı tespit edildi.

TELEVİZYON PROGRAMINA ÇIKMIŞ

Cesedin bulunmasından yaklaşık bir yıl sonra televizyon programına çıkarak öldürüldüğü tespit edilen eşinin halen bulunmadığını iddia eden O.Y’nin hareketlerinden ve ifadelerinden şüphelenen polis, çalışmalarını bu yönde sürdürdü.

ALKOL BAĞIMLISI, KAVGACI…

Cinayet Büro tarafından oluşturulan özel ekip, tanık ifadeleri ve teknik takip sonucu O.Y’nin alkol bağımlısı olduğunu ve aile fertleriyle sık sık kavga ettiğini belirledi.

Gözaltına alınan O.Y’nin, emniyetteki sorgusunda, “eşini arazide öldürdüğünü, delilleri yok etmek için de cesedini yakarak başında beklediğini, daha sonra da evine giderek orucunu açtığını” söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, adliyeye sevk edildi. (AA)