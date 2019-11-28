Eşini sokak ortasında dövmüştü! Serbest kaldı

8 Şubat Mahallesi’nde 35-30 yaşlarındaki Büşra Ç. kaldırımda oturduğu sırada, eşi Emrah Ç. tarafından saldırıya uğradı. Yoldan geçenlerin tepkisiz kaldığı saldırı, bir vatandaşın ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

OLAY YERİNDEN UZAKLAŞTI

Görüntüde ikilinin yanına küçük bir kız çocuğu geliyor. Öfkeli Emrah Ç, küçük kızın yanında, eşini tekme-tokat dövüp, “Gaziantep’ten bakalım nasıl çıkacaksın?” diye bağırıyor. Saldırgan eş, daha sonra küçük kızı elinden tutarak götürmek istiyor. Dayak yiyen kadın ise kaldırımdan yürümeye başlıyor. Bu sırada küçük kız, adamın elini bırakıp ağlayarak annesinin peşinden koşuyor. Bir süre çocuğun arkasından ‘Elif gel’ diye bağırarak, koşan ancak başarılı olamayan adam, geri dönüyor. Kadın ve kız çocuğu birlikte yürüyerek uzaklaşıyor.

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ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Görüntünün sosyal medyada paylaşılmasının ardından polis, araştırma başlattı. Kısa süre sonra eşi Büşra Ç.’yi sokak ortasında tekme-tokat döven şahıs, polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından ‘darp’ suçlamasıyla adliyeye sevk edilen Emrah Ç., savcılık sorgusu sonrası nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Mahkemede pişman olduğunu söyleyen Emrah Ç., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. DHA