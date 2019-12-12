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Eşinin aracını yakıp videosunu çekip ona gönderdi

Samsun'da bir koca, eşinin satılmasına karşı çıktığı otomobili benzin dökerek yaktı, videosunu da çekip ona gönderdi. Çiftin boşanma aşamasında olduğu öğrenildi.

14:45 -
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M.K, boşanma aşamasında olduğu kocası H.K’nin otomobilini kaçırdığını ve kendisine yakacağını söylediğini belirterek polise ihbarda bulundu.

EŞİNE VİDEO GÖNDERMİŞ

Otomobili kaçıran H.K, Ataköy Mahallesi’nde yol kenarına çektiği aracı ateşe vererek görüntülerini WhatsApp üzerinden karısına gönderdi. Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

FOTO: İHA

“BENİ ÖLÜMLE TEHDİT ETTİ”

Aracın yandığı yere gelen Hatun K. ise büyük üzüntü yaşadı. Eşinin kendisine 3 aydır şiddet uyguladığını iddia eden Hatun K., “Aracımı satmamı istedi. Beni ölümle tehdit etti. Yakalanıp cezalandırılmasını istiyorum” dedi.

FOTO: İHA

EŞE KORUMA TEDBİRİ

Olay yerinden kaçan şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı. M.K. hakkında ise koruma tedbirleri uygulandı. (AA-İHA)

Ataköy Samsun WhatsApp
Son güncelleme: 15:04 12.12.2019
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