Eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin AKP’den istifa etti!

Ergin'in daha önce AKP'den istifa eden Babacan ile birlikte yeni kurulması planlanan partide görev alacağı iddia ediliyor. Independent Türkçe'nin ulaştığı Sadullah Ergin, istifa ettiğini doğruladı. Ancak ne zaman istifa ettiğine yönelik “Bu soruyu pas geçelim” dedi. Sadullah Ergin konuyla ilgili bir açıklama yapmayacağını söyledi.

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2011-2013 yılları arası Adalet Bakanı görevinde bulunan Ergin 22., 23. ve 24. dönemlerde Hatay milletvekili olarak TBMM'de bulunmuştu.

25 Aralık 2013'de yapılan mahalli idareler seçimlerinde AKP Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Ergin 5 bin oy farkla seçimi kaybetmişti.