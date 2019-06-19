“Eski AKP’li vekil Zülfikar İzol’un kardeşleri katliam yaptı” iddiası

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 15 Haziran günü haber ajanslarına “Arazi anlaşmazlığı çatışması” olarak yansıyan olayı kayıt altına alan, akrabaları öldürülenler, yaşananın çatışma değil tek taraflı bir katliam olduğunu iddia etti.

4'ü kendi ailesinden 6 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı olayı cep telefonuyla gözyaşları içerisinde kaydeden Yekbun İzol'un sosyal medyada paylaştığı ifadelere göre yaşananların sorumlusu olarak eski AKP Milletvekili Zülfikar İzol'un kardeşleri Cihan İzol, Medeni İzol, Cemal İzol, Bülent İzol ve Ferman İzol gösteriliyor.

Yekbun İzol, olay günü 4 araba, bir traktör ve 10'dan fazla kişiyle evlerinin önüne gelen bu kişilerin annesi, babası, amcasının eşi ve amcasının oğlunu katlettiğini, iki kuzeninin de yaralı olduğunu ileri sürüyor.

Videonun sosyal medayada paylaşılmasının ardından #SiverekteKatliamVar etiketi Türkiye gündeminde ilk sıraya yerleşti. HDP Milletvekili Murat Çepni, Twitter hesabından “Siverek’te bir aile silahla, taşlarla vahşice katlediliyor. Arazi kavgası değil katliam. Katiller nerede” paylaşımında bulundu.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de Twitter hesabından #SiverekteKatliamVar etiketine “Görüntülere yansıyan bu katliama yönelik olarak kime uzanırsa uzansın çekinmeden etkili bir soruşturma yürütülmesi gerekmektedir. 21. yüzyılda hepimizin kanını donduran bu vahşete karşı kimse sessiz kalamaz. Takipçisi olacağız” diye yazdı.

HDP’li vekil soru önergesi verdi

HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy, Şanlıurfa İli Siverek İlçesi'nde 15.06.2019 günü yaşanan ve aynı aileden 4 kişinin öldürüldüğü, 5 kişinin de yaralandığı katliamla ilgili, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun cevaplaması istemiyle bir soru önergesi verdi.

Soru önergesinde, “Görüntüleri izler izlemez, bu ülkenin İçişleri Bakanı olarak derhal işlem yapılması yönünde yazılı talimat verdiniz mi?” ifadesini kullanan

İstanbul Milletvekili Oya Ersoy’un İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelttiği sorular şöyle:

-Şanlıurfa İli'nin, bakanlığının yetki alanı içinde olup olmadığını;

-Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda ve ilgili mevzuatında yer bulan, devletin, kişilerin yaşam hakkını, kişi güveliğini korumaya ve hukuk düzenini tesis etmeye yönelik emredici hükümlerinin, Şanlıurfa İli'nde de yürürlükte olup olmadığını;

-Olayda sorumluluğu bulunan, hukuki ve kamusal görevlerini ihmal ve ihlal eden, açıkça bir katliama seyirci kaldığı görülen sorumlu kamu personeli hakkında gerekli idari ve adli soruşturmalar başlatılıp başlatılmadığını; sordu.

Ersoy, Soylu’ya aynı zamanda; vahşice katledilen yurttaşlarımızın yakınları tarafından, gözyaşları ve feryatlar içinde cep telefonu ile çekilen katliam görüntülerini izleyip izlemediğini ve “Yurttaşlarımızın güpe gündüz gözler önünde silahlarla katledildiği bir ülkede, bu ülke yurttaşlarının yaşam hakkını dahi koruyamadığınız dikkate alındığında, istifa etmeyi düşünüyor musunuz?”

NE OLMUŞTU?

Urfa'nın Siverek ilçesine bağlı Çeltik Mahallesi’nde akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden başladığı iddia edilen olayda Zozan İzol (42), Mustafa Serdar (24), Meral İzol (42) ve Hakkı İzol (49) yaşamını yitirdi. Rıdvan Buluş (30), Serdar Delen (31) ise kavgayla ilgileri olmadıkları halde olay sonrası bölgeyi terk edenlerin otomobilinin çarpması sonucu öldü.

Olayda Yusuf Rojhat İzol, Cihan İzol, Serhat Ferman İzol, Cemal İzol ve Mehmet Metin İzol ise çeşitli yerlerinden yaralandı.