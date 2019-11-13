Eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut hastaneye kaldırıldı

84 yaşındaki Yıldırım Akbulut’un, Çanakkale’de rahatsızlanması üzerine ambulans uçakla Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Merkezi’ne getirildiği öğrenildi. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Yıldırım Akbulut’un sağlık durumunun stabil olduğu belirtildi.
DOKTORLAR RİTİM BOZUKLUĞU TEŞHİSİ KOYDU
Ankara Valisi Vasip Şahin Akbulut’u ziyaret ederek, doktorlarından bilgi aldı. Ziyaretin ardından hastane önünde basın mensuplarına açıklama yapan Şahin, doktorlardan Yıldırım Akbulut’un yaşadığı kalp rahatsızlığının ritim bozukluğundan kaynaklandığı bilgisini aldığını söyledi. (AA)