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Eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut hastaneye kaldırıldı

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi, eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut, kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

12:12 -
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Eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut hastaneye kaldırıldı

84 yaşındaki Yıldırım Akbulut’un, Çanakkale’de rahatsızlanması üzerine ambulans uçakla Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Merkezi’ne getirildiği öğrenildi. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Yıldırım Akbulut’un sağlık durumunun stabil olduğu belirtildi.

1989–1991 yılları arasında Türkiye Cumhuriyeti’nin 20’nci başbakanı olarak görev yapan Yıldırım Akbulut, 5 Kasım’da katıldığı Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı’nda görüntülenmişti.

DOKTORLAR RİTİM BOZUKLUĞU TEŞHİSİ KOYDU

Ankara Valisi Vasip Şahin Akbulut’u ziyaret ederek, doktorlarından bilgi aldı. Ziyaretin ardından hastane önünde basın mensuplarına açıklama yapan Şahin, doktorlardan Yıldırım Akbulut’un yaşadığı kalp rahatsızlığının ritim bozukluğundan kaynaklandığı bilgisini aldığını söyledi. (AA)

Ankara Ankara Üniversitesi Başbakanlık Çanakkale hastane Sağlık Vasip Şahin
Son güncelleme: 12:18 13.11.2019
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