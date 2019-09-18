Eski belediye başkanı, FETÖ davasında beraat etti

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nca ‘FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan yürütülen soruşturma kapsamında, 25 Temmuz 2018 tarihinde gözaltına alınan ve daha sonra adli kontrolle serbest bırakılan Korkuteli Belediyesi eski başkanı Hasan Gökce, yargılandığı davadan beraat ettiğini açıkladı. Bugün Antalya Adliyesi’nde görülen davanın ardından, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Gökce’nin açıklaması şöyle:

İLGİLİ HABER Çağla Şıkel, vergide usulsüzlük davasından beraat etti

‘Şahsımla ilgili 15 ay önce başlatılan Fetö davası bugün beraatle sonuçlanmıştır. Siyaset mühendisliğinizin şeytani planlamasıyla, yalan ve iftiralar üzerine kurmaya çalıştığınız bu adice komplo, yüce Türk adaletinin terazisinde tartılarak gereği yapılmıştır. Aklı evveller şunu bilin istedim. Sizin yıllardır her zerrenize bulaşan bu pisliğinizi; bizim gibi ülkücü-Türk milliyetçisi vatan-millet sevdalılarına asla yapıştıramazsınız. Yapıştıramayacaksınız. Ellerim bana ve sevdiklerime yaşattığınız bu zulümden dolayı her iki cihanda da yakanızda olacaktır.’

İLGİLİ HABER Adalet Bakanı Gül'den çok sert 'FETÖ' tepkisi!

Korkuteli’nde 2 dönem MHP’den belediye başkanlığı yapan Hasan Gökce, geçen yıl temmuz ayında MHP’den ihraç edilmişti. Daha sonra İYİ Parti’ye katılan Hasan Gökce, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimi’nde milletvekili adaylığı için görevinden istifa etmiş ancak aday gösterilmemişti. Hasan Gökce, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından bu yıl mayıs ayında Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki şirketlerden EKDAĞ’ın yönetim kurulu başkanlığına atanmıştı. DHA