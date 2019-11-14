Eski belediye başkanına 6 yıl 8 ay hapis

Zonguldak’ta yedi yıl önce 2 kişinin öldüğü, 20 kişinin yaralandığı kapalı pazar yerinin bir bölümünün çökmesiyle ilgili kusurlu oldukları gerekçesiyle açılan dava karara bağlandı. Tutuksuz sanıklardan eski Zonguldak Belediye Başkanı İsmail Eşref, son savunmasında şunları söyledi:

“BENİM DÖNEMİMDE OLMADI” SAVUNMASI

“Üç dönem belediye başkanlığı yaptım. Dönemimde pazar yerinde herhangi bir şey olmadı. Pazar yerinde çökme iki safhada oluyor. İlk çökmede ölüm ve yaralanma yok. 5-10 dakika sonraki ikinci çökmede mallarını kurtarmak için giden insanlar ölmüş ve yaralanmıştır. Pazar yeri çökmesi dönemimde olmamıştır. Suçsuzum, beraatimi talep ediyorum.”

Mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklar İsmail Eşref, danışmanı Erhan Darende, fen işleri müdürü Ogan Göktürk, belediye personeli Necati Akkaş, Aydın Sevimli, Yusuf Kara‘yı ‘taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olma’ suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

MÜTEAHHİDİN CEZASI PARAYA ÇEVRİLDİ

Çatıyı yapan müteahhit Mustafa Memoğlu‘nu ise 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, Memoğlu’nun hapis cezasını 18 bin 200 lira adli para cezasına çevirdi. Çatı çöktüğünde görevde olan eski Belediye Başkanı Muharrem Akdemir hakkında soruşturma izni verilmemişti.

İKİ KİŞİ ÖLDÜ, 20 KİŞİ YARALANDI

18 Ocak 2012 tarihinde Terakki Mahallesi’ndeki Soğuksu pazar yerinde meydana gelen olayda pazar yerinin çatısı yoğun kar yağışı ile birlikte çöktü. Enkaz altında kalan 44 yaşındaki Fatma Sarıoğlu ile 57 yaşındaki Güngör Durmuş’un öldüğü olayda, 20 kişi de yaralandı. Savcılığa sunulan bilirkişi raporunda, çatının montaj hatası, çelik pim yerine çivi kullanılması ve dengeyi bozacak ilaveler nedeniyle çöktüğü belirtilmişti. (AA-İHA-DHA)