Eski eşini öldüren adam, oğlunu da öldürmek istemiş

Acılı aile, hakkında 3 kez uzaklaştırma kararı olan ve polisin adresinde bulamadığı için 4'üncü uzaklaştırma kararını tebliğ edemediği uyuşturucudan sabıkalı eşe ve ona yardımcı olduklarını ileri sürdükleri 3 kişiye de en ağır cezanın verilmesini istiyor. Aile, bu nedenle serbest bırakılan 3 zanlının yeniden tutuklanması için, savcılığa itiraz dilekçesi verdi.

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OĞLUNU DA ÖLDÜRECEKMİŞ

Genç kadının ağabeyi Adisin Kaplan, zanlı Murat Ceritlioğlu'nun 22 yaşındaki oğlu Gökhan'ı da kendisini öldüreceğini düşündüğü için öldürmek istediğini, zaten oğlunun işyerinin karşısındaki sokakta yakalanmasının da bunun açık bir delili olduğunu öne sürdü.