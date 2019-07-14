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Eski genel sekreter Baraçlı’dan İBB iştiraklerine dair dikkat çeken açıklama

İstifa eden İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, İBB’ye bağlı şirketlerdeki görevlerini bırakmamaları ile ilgili eleştirilere yanıt verdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Baraçlı “İBB Genel sekreterliği görevinden istifa ettikten ve İBB ile ilişiğim kesildikten sonra öğretim üyeliği görevine geri döndüğünü ve iştiraklerdeki yönetim kurulu başkanlığının sona erdiğini” söyledi. Baraçlı, hak edilmeyen maaşı almadıkları da belirtti.

Sözcü İstanbul
15:55 -
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Eski genel sekreter Baraçlı’dan İBB iştiraklerine dair dikkat çeken açıklama

İBB eski Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, sosyal medya hesabından İBB iştirakleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Baraçlı, İBB Genel sekreterliği görevinden istifa ettikten ve İBB ile ilişiğinin kesildikten sonra öğretim üyeliği görevine geri döndüğünü ve iştiraklerdeki yönetim kurulu başkanlığının sona erdiğini söyledi.

“ÇAĞRILAR TAMAMLANMIŞTIR”

Baraçlı, “Bu ayrılış sonrası ilgili yönetmelik gereği iştiraklerdeki temsilci üye sıfatım kendiliğinden düşmüş ve yönetim kurulu başkanlığım sona ermiştir” dedi. İstifa eden diğer genel sekreter yardımcılarının da şirketlerdeki genel kurulların toplanması için gerekli çalışmaları yaptıklarını belirten Hayri Baraçlı, “Geçtiğimiz hafta Cuma günü itibariyle çağrılar tamamlanmıştır. İşlemlerin tamamlandığı Cuma günü itibariyle iştiraklerdeki görevlerinden yine kendi istekleri ile istifa etmişlerdir” ifadelerini kullandı.

Hayri Baraçlı sosyal medya hesabından bu açıklamayı paylaştı.

Son güncelleme: android-time 15:58 14.07.2019
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