Eski karısını vurup, fırıncıyı öldürdü

Süleyman D, eski eşi Meryem Ç’nin Fatih Mahallesi’ndeki evine gitti. Aralarında çıkan tartışma sırasında Meryem Ç’yi pompalı tüfekle vurarak yaralayan Süleyman D, olay yerinden kaçtı.

Paşam Sultan Mahallesi’ndeki bir fırına giden zanlı, bu işyerinde çalışan ve Meryem Ç’nin erkek arkadaşı olduğunu iddia ettiği Fatih Göre’ye (49) aynı silahla ateş ettikten sonra bir otomobille uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Öldüğü belirlenen Fatih Göre’nin cesedi, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi. Yaralanan Meryem Ç. de aynı hastanede tedavi altına alındı.

“SİLAH TUTUKLUK YAPINCA BANA ATEŞ EDEMEDİ”

Fırındaki işçilerden Ahmet Bişi, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Bir gürültü duydum Doğalgaz patlaması sandım. Süleyman D. bana silahı doğrulttu. Silah tutukluk yapınca bana ateş edemedi.” dedi.

Başka bir işçi Ahmet Tekin de katil zanlısının, “Selam söyle” dedikten sonra kaçtığını ifade etti. Maktulün kızı Derya Göre ise Süleyman D’nin babasını birçok kez tehdit ettiğini ileri sürdü. Katil zanlısının yakalanması için polis tarafından başlatılan çalışma sürüyor.

“FIRINCIYLA İLİŞKİM YOK, MAHKEMEDE ŞAHİDİM OLMUŞTU”

Olaydan yaralı kurtulan M.Ç. verdiği ilk ifadede şunları söyledi: “Sabah işe gitmek için evden çıktığımda kapıda karşılaştık. Kafama taşla vurdu ve ‘Seni öldüreceğim’ deyip ateş etti. Vuruldum, daha sonra bayılmışım. Eski eşim hakkında beni tehdit ettiği için 6 ay önce uzaklaştırma kararı almıştım. Ayağına elektronik kelepçe takmışlardı. Geçen hafta Denetimli Serbestlik Müdürlüğü´nden aradılar ve kelepçeyi bozduğunu ve herhangi bir sıkıntı olduğunda polisi aramamı söylediler. Fatih Görü, benim altı yıl önceki boşanma davamda şahitlik yapmıştı. Aramızda herhangi bir ilişki yok, komşum olur.” (AA-İHA)

