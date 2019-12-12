Eski kimlikler ne zamana kadar geçerli olacak? Ehliyet ve nüfus cüzdanı yenilemede son tarih ne zaman?

Vatandaşların bir kısmı nüfus cüzdanlarını yeniledi ve yeni kimliklerini aldı. Henüz nüfus cüzdanını yenilemeyenler ise eski kimliklerin ne zaman kadar geçerli olduğunu, yeni kimlik başvurusunun son tarihini merak ediyor. Nüfus cüzdanı yenileme son tarih nedir?

NÜFUS CÜZDANLARI YENİLEME SON TARİH NE ZAMAN?

Yapılan açıklamaya göre; Ülkemizde nüfus cüzdanlarının 2023 yılına kadar yenilenmesi hedeflenmektedir ancak mevcut nüfus cüzdanlarının geçerliliğini yitirdiğine dair herhangi bir son tarih ve yasal düzenleme bulunmamaktadır.

Vatandaşlarımızın bu konuda daha sağduyulu davranmaları ve asılsız haberlere itibar etmemeleri gerekmektedir. Kamuoyuna Saygıyla duyurulur.”

Yapılan bu açıklamaya göre, eski nüfus cüzdanlarının kullanımının 2023 yılına kadar devam edeceği anlaşılmaktadır.

HABERLER ASILSIZ ÇIKTI

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü; kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgeleri ile ilgili haberler hakkında açıklama yaptı. Müdürlük açıklamasında kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi değerli kağıt ve harç bedellerinde yüksek artışlar olacağı, nüfus cüzdanı ve eski sürücü belgelerinin 2020 yılından itibaren geçerli olmayacağı, sürücü belgelerinin yenilenmesi için sağlık kurulu raporu isteneceği ve bu nedenle belgelerin değiştirilmesi gerektiği şeklinde asılsız haberler çıktığının anlaşıldığı belirtildi.

Açıklamada şunlar denildi:

“T.C. Kimlik Kartı, Pasaport ve Sürücü Belgesi değerli kâğıt ve harç bedellerinin her yıl olduğu gibi 2020 yılı içerisinde de yeniden değerleme oranında artış yapılarak güncelleneceği, halen kullanılmakta olan nüfus cüzdanlarının T.C. Kimlik Kartı alıncaya kadar geçerli olduğu, sürücü belgeleri için mevcut uygulamada herhangi bir değişiklik yapılmadan yenileme işlemlerine devam edileceği, vatandaşlarımızın asılsız haberlere itibar etmemeleri kamuoyuna saygıyla duyurulur”.