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Eski komutana 15 Temmuz beraati

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında tutuklanan dönemin 3. Kolordu komutanı Korgeneral Erdal Öztürk, “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek” suçlarından beraat etti.

Can ÖZÇELİK
11:08 -
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Eski komutana 15 Temmuz beraati

İstanbul'daki ana darbe davasından dosyası ayrılan tek tutuksuz sanık olan Korgeneral Erdal Öztürk, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasında son savunmasını yaptı. Erdal Öztürk, savunmasında “Beraatıma karar verilmesini istiyorum” dedi.

Bir önceki duruşmada savcı verdiği mütalaada Öztürk'ün kendi bilgisi dışında darbeciler tarafından İstanbul Sıkıyönetim komutanı olarak görevlendirilmesi üzerine görev yerine dönmediği ve emrindeki birliklere de darbeye iştirak etmemesi için emir verdiği vurgulanmıştı.

Mahkeme heyeti, Öztürk'ün “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek”, “Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek” suçlarından beraatına karar verdi.

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Son güncelleme: android-time 11:53 23.01.2019
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