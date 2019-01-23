Eski komutana 15 Temmuz beraati

İstanbul'daki ana darbe davasından dosyası ayrılan tek tutuksuz sanık olan Korgeneral Erdal Öztürk, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasında son savunmasını yaptı. Erdal Öztürk, savunmasında “Beraatıma karar verilmesini istiyorum” dedi.

Bir önceki duruşmada savcı verdiği mütalaada Öztürk'ün kendi bilgisi dışında darbeciler tarafından İstanbul Sıkıyönetim komutanı olarak görevlendirilmesi üzerine görev yerine dönmediği ve emrindeki birliklere de darbeye iştirak etmemesi için emir verdiği vurgulanmıştı.

Mahkeme heyeti, Öztürk'ün “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek”, “Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek” suçlarından beraatına karar verdi.