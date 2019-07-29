Eski muhtar ve kardeşine silahlı saldırı!

Edinilen bilgiye göre, Karlı Mahallesi’nde akşam saatlerinde kahvehanede oturan eski muhtar Aydin Delen ile kardeşi Osman Delen silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan eski muhtar ve kardeşi, ambulansla Alaçam Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Aydın Delen yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Osman Delen ise Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Saldırıyı gerçekleştiren B.D., silahı ile birlikte İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İHA