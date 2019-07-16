Eski ortaklarını suntayla dolandırdı

Polisi harekete geçiren olay geçtiğimiz Mayıs ayında yaşandı. Mutlu Yaşar Sönmez, önceden birlikte ticaret yaptığı ortaklarını arayarak elinde uygun fiyata klima ve kombi olduğunu söyledi. Sönmez'in teklifini kabul eden C.E, A.Y, O.B, N.F, ve Ş,E. isimli eski ortaklar çok sayıda klima ve kombi siparişi verdi. Yaklaşık 1 milyon 305 bin lira alan para alan Sönmez ise adreslere klima ve kombi yerine kolilere tahta ve sunta koyarak gönderdi.

HAYATININ ŞOKUNU YAŞADILAR

Gelen ürünlerin garantisi bozulmasın diye ilk etapta açmayan eski ortaklar, bir süre sonra satışa başladı. A.Y. isimli esnaf, kendisine gelen klima siparişine, Sönmez'den aldığı koliyi gönderdi. Müşterisinin bir süre sonra arayarak, “Gönderdiğiniz kolide klima yerine sunta var. Bizimle dalga mı geçiyorsunuz” demesi üzerine hayatının şokunu yaşadı.

DOLANDIRILAN ESNAFLAR ŞİKAYETÇİ OLDU

Kontrol ettiği diğer kolilerin de sunta çıkması üzerine A.Y. diğer esnafları aradı. Diğer esnaflar da dolandırıldıklarını anlayınca polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Bunun üzerine İstanbul Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Mutlu Yaşar Sönmez'in Pendik'te kaldığı adres belirlenerek önceki gün operasyon düzenlendi. Operasyonda Sönmez ve muhasebecisi K.M.'yi gözaltına alındı.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Emniyette yapılan sorgulamalarda hakkındaki iddiaları reddeden Sönmez, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, muhasebecisi K.M serbest kaldı.