Hacettepe’nin eski rektörüne FETÖ davası

İddianamede eski rektör Tuncer'in, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in firari doktoru Tuncay Delibaşı ile 2011 yılında Sağlık Bilimleri İleri teknoloji Araştırma Vakfı'nı kurdukları, bu vakıf üzerinden üniversiteyi ve teknokenti ele geçirmeye çalıştıkları anlatıldı. ABD'li bir müteahhitlik firmasına 4 milyon 250 bin dolar ve yine ABD merkezli bir hastaneye 500 bin dolar aktarıldığı belirtilerek “FETÖ’nün finanse edildiği” kaydedildi.

250 MİLYON DOLAR PLANI

İddianamede ifadesine yer verilen S.M. isimli bir kişi, Abdullah Murat Tuncer ve Tuncay Delibaşı'nın, “Teknokent A.Ş.'nin kâr payı oranlarını değiştirerek elde ettikleri 250 milyon dolarlık geliri de bankadan nakde çevirip ABD'ye transfer etmeyi planladıklarını” anlattı. Şüpheli Abdullah Murat Tuncer'in rektör olması sonrası Teknokent’in başına Gülen'in firari özel doktoru Tuncay Delibaşı'nın getirildiği, bu süreçten sonra da Teknokent'e FETÖ irtibatlı kişilerin alınarak kadrolaşmaya gidildiği vurgulandı. Eski rektör Tuncer'in, Tuncay Delibaşı ile 978 kez, Şerif Ali Tekalan ile de 29 ayrı telefon görüşmesinin olduğu belirtildi.

Şüpheli Tuncer ise, ifadesinde FETÖ ile irtibatını reddederek, 17-25 Aralık sonrasında Tuncay Delibaşı'nın FETÖ'cü olduğundan şüphelenmeye başladığını ve paralel yapıyı araştırdığını iddia etti. Tuncer, “MİT'e, Emniyet'e ve YÖK'e yazılar yazarak, ne yapılacağının bildirilmesini istedik. Gelen yazıda soruşturmanın devam ettiği belirtiliyordu. Hain FETÖ örgütü veya başka bir illegal örgüt ile ilişkiyi kabul etmiyorum” dedi.