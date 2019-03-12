Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Eski sevgili sokak ortasında dehşet saçtı

Malatya'da Kübranur Turgut (25), yolda yürüdüğü sırada, ayrıldığı sevgilisi İsa B.'nin silahlı saldırısına uğradı. Bacaklarından yaralanan genç kadın hastanede tedaviye alınırken, kaçan saldırgan kısa sürede yakalandı.

20:48 -
Haberler Gündem

Olay, akşam saatlerinde Zafer Mahallesi’nde meydana geldi. Evine doğru yürüyen Kübranur Turgut’un, arkasından gelen taksideki İsa B. yanındaki tabancayı çekerek genç kıza 2 el ateş etti. Bacaklarından yaralanan Kübranur Turgut kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kadını ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan Turgut’un sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

İLGİLİ HABERDiyarbakır'da pompalı tüfek dehşeti! Oğlu için canını hiçe saydıDiyarbakır'da pompalı tüfek dehşeti! Oğlu için canını hiçe saydı

Olay sonrası kaçan ve yakalanmamak için 2 taksi değiştiren İsa B. ise polisin çalışması ile kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Kübranur Turgut’un daha önce beraber yaşadığı İsa B.’yi bir süre önce terk ettiği öğrenildi. Saldırgan, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. DHA

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.
Son güncelleme: android-time 20:50 12.03.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more