Eski Yargıtay üyesine FETÖ’den hapis cezası

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul Salonu’nda görülen duruşmaya, tutuklu sanık Osman Yurdakul ile avukatı katıldı. Esas hakkındaki savunmasında suçlamaları kabul etmeyen Yurdakul, örgüt üyesi olmadığını öne sürdü.

FETÖ’nün Yargıtay yapılanmasında beş kişilik danışma heyetinde bulunduğu belirlenen Yurdakul, hakkındaki yargılamanın ulusal ve uluslararası yargı kurallarına aykırı olduğunu, himmet vermediğini, örgüt toplantılarına katılmadığını iddia etti.

CEZASI ÖNCE ARTIRILDI SONRA İNDİRİLDİ

Osman Yurdakul’a “FETÖ’ye üye olmak” suçundan, dokuz yıl hapis cezası veren mahkeme heyeti, terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 5/1. maddeleri uyarınca cezayı 13 yıl 6 aya çıkardı. TCK’nin 62. maddesindeki indirimi uygulayarak sanığın cezasını 11 yıl 16 ay 15 güne indiren mahkeme heyeti, Yurdakul’un tutukluluk halinin devamına da hükmetti.

BEŞ KİŞİLİK DANIŞMA HEYETİ

Yüksek yargı üyelerinin yargılandığı davalarda, örgütün sivil imamlarından Mehmet Baysal’ın, Yargıtaydaki faaliyetleri yürütmek üzere 5 kişilik “danışma heyeti” kurduğu ortaya çıkmış, eski yüksek yargı üyeleri Ali Akın, Aydın Boşgelmez, Osman Yurdakul, Mehmet Kaya ve Salih Özaykut’tan oluşan 5 kişilik heyetin, Yargıtaydaki yargısal faaliyetlerde örgüt üyelerinin izleyeceği yolu belirlediği ifade edilmişti.

Seçim ve davaların takibi gibi konuların, öncelikle sivil imam Mehmet Baysal’ın da katılımıyla bu danışma heyetinde kararlaştırıldığı, alınan kararların, grup sorumluları aracılığıyla örgüt üyelerine iletildiği

belirtilmişti. (AA)