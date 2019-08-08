Eskişehir’de 187 bin 225 ağacın kesileceği proje için tartışılan rapor

Eskişehir'de; Beylikova, Sivrihisar ve Mihalıççık ilçelerinde 31 bin hektarlık bir alanda manyezit, nikel, demir madeni arama ve kırma alanı için gereken Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) kararı ‘olumlu’ yönde çıktı.

Çevre örgütleri; projenin hayata geçmesi durumunda 31 bin hektarlık alanda; ardıç, sedir, karaçam ve meşe ağaçlarının yer aldığı ormanlık bölgede yüzbinlerce ağacın kesileceği iddiasında. Beylikova Yardımlaşma Kültür ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Tolga Savaş da Beylikova ilçesi Süleymaniye, Yalınlı, Kızılcaören Mahallelerinde, Mihalıççık-Adahisar ve Sivrihisar-Dumluca Mahallelerinde yapılacak olan Krom Manyezit Ocağı kapasite artışı ve Demir Nikel ocağı kırma eleme tesisi projesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

“OLDUBİTTİYE GETİRİLDİ”

Savaş, 01 Şubat 2019'da Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından muhtarlara gönderilen ve 10 günlük görüş öneri süresi verilen yazının 14 Şubat’ta ulaştığını belirterek, “Yazının ulaştığı günden itibaren ÇED raporu incelenmesi, gerekli araştırma ve değerlendirmeler yapılarak 15 Mart 2019'da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na beş mahalle muhtarı tarafından imzalanan itiraz ve çekincelerin bulunduğu bir dilekçe gönderilmiştir. Yerel seçim dönemine getirilen bildirim ve süreçle işlemler oldu bittiye getirilmeye çalışılmıştır.” dedi.

“ORMANCILIK İÇİN KAÇ AĞAÇ KESMEK SAKINCALI?”

Bölgede Orman Bölge Müdürlüğü tarafından önceki yıllarda ağaçlandırma çalışması yapıldığını belirten Savaş, “Bölge halkının arıcılık ve bal üretimi yapabilmesi, tarımsal faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi amaçlı bal ormanı kurulması için ceviz, badem, ıhlamur ağacı fidan dikimleri yapılmıştır. ÇED raporu kapsamında; 20 Mart 2018'de Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü İzin İrtifak Şube Müdürlüğünce ‘Ormancılık açısından sakıncası yoktur’ yazısı düzenlenmiştir. 187 bin 225 adet ağacın kesilmesi ormancılık açısından sıkıntı yaratmıyorsa, ormancılık açısından sıkıntı yaratacak ağaç kesilme adedi kaçtır? ÇED raporunda tesis için tapulu arazilerin kiralanacağı ya da satın alınacağı, anlaşma sağlanamazsa kamulaştırılacağı belirtilmekte olup her şartta tesisin yapılacağı mı belirtilmektedir?” diye konuştu.

“TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ”

Mahalle muhtarları tarafından yargıya taşınan konunun yakın takipçisi olacaklarını belirten Savaş, “Yapılacak olan tesisin ve ÇED raporunun tekrar gözden geçirilmesinin gerekliliğini, beş mahalle halkının sürece dahil edilerek konunun mahalle halkı, sivil toplum kuruluşları ve tüm kurum-kuruluşların çekinceleri giderecek şekilde baştan sona kadar tekrar değerlendirilmesini talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.