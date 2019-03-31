Eskişehir’de 31 Mart Yerel Seçim sonuçları: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi başkanı kim oldu?

Türkiye nefesini tuttu, 31 Mart Yerel Seçim sonuçlarını merakla bekliyor. Vatandaşlar belediye başkanı, muhtar ve meclis üyesi seçmek için sandık başındaydı. Eskişehir’de ilk seçim sonuçları belli odlu. Saat 20:34 itibari ile CHP’nin adayı Yılmaz Büyükerşen yarışı önde götürüyor. Oy oranları ve seçim sonuçları haberimizde.

Eskişehir İli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları PARTİ ALDIĞI TOPLAM OY OY ORANI 23.594 %44,49 22.375 %42,19 2.103 %3,97 1.093 %2,06 884 %1,67 511 %0,96 242 %0,46 111 %0,21 56 %0,11 56 %0,11 53 %0,10

Eskişehir’de dört dönemdir belediye başkanlığı yapan Yılmaz Büyükerşen tekrar CHP’nin adayı olurken, resmi sonuçlar merakla bekleniyor. Yaklaşık 900 bin nüfuslu Eskişehir’de AKP’nin adayı Burhan Sakallı, Saadet Partisinin adayı ise Levent Baştürk oldu.