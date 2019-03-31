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Eskişehir’de 31 Mart Yerel Seçim sonuçları: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi başkanı kim oldu?

Türkiye bugün sandık başına gitti. Eskişehir'de de halk seçim sonuçları merak ediyor. İşte Eskişehir'de oy oranları ve resmi olmayan seçim sonuçları...

20:36 -
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Eskişehir’de 31 Mart Yerel Seçim sonuçları: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi başkanı kim oldu?

Türkiye nefesini tuttu, 31 Mart Yerel Seçim sonuçlarını merakla bekliyor. Vatandaşlar belediye başkanı, muhtar ve meclis üyesi seçmek için sandık başındaydı. Eskişehir’de ilk seçim sonuçları belli odlu. Saat 20:34 itibari ile CHP’nin adayı Yılmaz Büyükerşen yarışı önde götürüyor. Oy oranları ve seçim sonuçları haberimizde.

Eskişehir İli Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları
ADAYPARTİALDIĞI TOPLAM OYOY ORANI
Yılmaz Büyükerşen CHP CHP 67.429 % 49,74
Burhan Sakallı AK Parti AK Parti 62.380 % 46,02
Diğer Diğer 4.158 % 3,07
Levent Baştürk Saadet Partisi Saadet Partisi 808 % 0,60
Dilara Tambova DSP DSP 460 % 0,34
Vatan Partisi Vatan Partisi 143 % 0,11
BTP BTP 83 % 0,06
Fatih Beyaztaş TKP TKP 70 % 0,05
NURİ ERCAN TORTOP NURİ ERCAN TORTOP 26 % 0,02
Eskişehir İli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
PARTİ ALDIĞI TOPLAM OY OY ORANI
CHP CHP 23.594%44,49
AK Parti AK Parti 22.375%42,19
MHP MHP 2.103%3,97
BBP BBP 1.093%2,06
İyi Parti İyi Parti 884%1,67
DP DP 511%0,96
Saadet Partisi Saadet Partisi 242%0,46
DSP DSP 111%0,21
Vatan Partisi Vatan Partisi 56%0,11
BTP BTP 56%0,11
TKP TKP 53%0,10

Eskişehir’de dört dönemdir belediye başkanlığı yapan Yılmaz Büyükerşen tekrar CHP’nin adayı olurken, resmi sonuçlar merakla bekleniyor. Yaklaşık 900 bin nüfuslu Eskişehir’de AKP’nin adayı Burhan Sakallı, Saadet Partisinin adayı ise Levent Baştürk oldu.

 

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