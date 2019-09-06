Eskişehir’de 40-50 yıllık ormana yol tehditi

Eskişehir 1. Organize Sanayi Bölgesi ile yeni planlanan Eskişehir 2. Organize Sanayi Bölgesi'ni birleştirecek 60 metre genişliğinde bir yol için özel arazilerde kamulaştırma çalışmaları sürüyor. Konu yargıya da taşınırken, yapılacak yolun planlandığı güzergahın hemen 50 metre yan tarafında kayalık zemine sahip boş arazi bulunurken; yolun 3 km boyunca çam koruluğun içinden geçirilmesi planlanıyor.

Türkiye Barolar Birliği eski yönetim kurulu üyesi Av. Kürşat Karacabey, yolda incelemelerde bulundu. Karacabey, SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada, Anılan yol, 40-50 metre yan tarafı, kayalık zemine sahip boş fakat özel arazi olduğu halde kamulaştırması yapılarak oradan geçirilmek yerine, 3 km boyunca çam koruluğun içinden geçiriliyor. Kazı çalışmaları ormana gelip dayanmış. Orman içine kazıklar çakılmış durumda. Her an (muhtemelen bir gece) iş makinaları ormana girebilir” uyarısında bulundu.

Karacabey, “Kabaca bir hesapla yaklaşık 60 x 3.000 m = 180 dönüm çam ormanındaki her birisi 30-40 yıllık ağaçlardan oluşan çam ormanı yok olacaktır” dedi.